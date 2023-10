Już 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Sporo gwiazd zdecydowało się w tym czasie publicznie zabrać głos w sprawach polityki. Szczególnie do kobiet w ostatnim czasie kierowane są liczne kampanie mające na celu zachęcenie ich do pójścia do urn. W nerwowym czasie przedwyborczym prezenterki konkurencyjnych stacji spotkały się na jednej imprezie branżowej. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na odważną stylizację. Ida Nowakowska na ściance pozowała w towarzystwie syna.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy zachęcają do wzięcia udziału w wyborach. Ty decydujesz!

Woźniak-Starak i Nowakowska przed wyborami na jednej imprezie. Bardzo się różniły

Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się na wydarzeniu jako ambasadorka marki. Dziennikarka na tę okazję wybrała naprawdę odważną stylizację. Z pewnością wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Obok niej nie można było przejść obojętnie. Założyła szykowny kombinezon z siateczki, który błyszczał się z daleka za sprawą wszytych cekinów. Na wierzch narzuciła garniturową marynarkę w beżowym odcieniu. Do całości prezenterka dobrała srebrne sandałki na obcasie. Idealnym uzupełnieniem stylizacji były rozpuszczone, delikatnie pofalowane włosy i świetlisty makijaż, a także minimalistyczne, złote kolczyki.

Woźniak-Starak i Nowakowska przed wyborami na jednej imprezie. Bardzo się różniły Fot. Kapif

Na tej samej imprezie pojawiła się prezenterka konkurencyjnej stacji. Ida Nowakowska na ściankę zdecydowała się zabrać swojego syna. Młoda mama roześmiana pozowała do zdjęć w towarzystwie 2,5 letniego Maksymiliana Marka, przy okazji taszcząc jego wózek. Prezenterka także zdecydowała się na kombinezon, jednak w kompletnie innym stylu niż ten, w którym zaprezentowała się Agnieszka Woźniak-Starak. Pod obszerne ogrodniczki Nowakowa założyła czarny top, a całość prezentowała się raczej na sportowo.

Agnieszka Woźniak-Starak dostała nową fuchę

Agnieszka Woźniak-Starak nie płacze po zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". Dziennikarka sprawnie łączy przyjemne z pożytecznym i została twarzą luksusowego sklepu internetowego. Można w nim zakupić suplementy diety, ekskluzywne kosmetyki, perfumy i produkty "poprawiające samopoczucie". Jak podaje "Super Express", za udział w kampanii reklamowej dziennikarka mogła zarobić nawet pół miliona złotych. Więcej TUTAJ.