Agata Młynarska jest uznaną dziennikarką i od lat zabiera głos w sprawach dotyczących problemów społecznych czy polityki. Na Instagramie promowała Marsz Miliona Serc, który odbył się 1 października, a którego organizatorem jest lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Teraz w rozmowie z nami prezenterka zachęca wszystkich, a zwłaszcza Polki, do oddania głosów w wyborach parlamentarnych.

Agata Młynarska o wyborach: Liczę na mobilizację wśród kobiet

W ostatnim czasie tłum gwiazd zachęca Polki do tego, by 15 października stanęły przy urnach wyborczych. I nic dziwnego, bo kobiety stanowią 51,7 procent naszego społeczeństwa. Głosy kobiet mogą więc istotnie wpłynąć na sytuację polityczną w kraju. Agata M造narska podkreśliła nie tylko ten fakt, ale zwróciła uwagę również na to, że to nasze babki wywalczyły Polkom prawo do głosowania.

Mój i każdy głos ma znaczenie. Zwłaszcza liczę na mobilizację wśród kobiet. Ponad 100 lat temu nasze babki wywalczyły prawo głosowania dla kobiet w Polsce. Wyobraźmy sobie, że teraz jest nam ono odebrane. Wszystkie kobiety byłyby tym oburzone i byłby wielkie protesty. Skorzystajmy zatem z tej możliwości, którą wywalczyły dla nas nasze babcie i oddajmy swój głos w wyborach - powiedziała Plotkowi Młynarska.

Na tym jednak nie koniec, bo dziennikarka mówiła, że tegoroczne wybory parlamentarne mają ogromny wpływ na losy Polski. Powoływała się przy tym na takie wartości jak wolność słowa czy wolność wyboru. "Te wybory mają fundamentalne znaczenie, ponieważ zadecydują o tym, czy Polska będzie europejska, czy nie. Czy wybierzemy wartości takie jak: wolność słowa, wolność wyboru, wolność decyzji, jak chcemy 篡 i kochać. Czy będziemy żyć w kraju, w którym wartością jest tolerancja, niezależność, szacunek do drugiego człowieka. Edukacja na wysokim poziomie, wolne od rządowej presji szkoły, dostęp do antykoncepcji, in vitro i badań prenatalnych, otwarte granice, niezależne sądy i instytucje kontrolujące finanse państwa. Telewizja, która nie kłamie" - wyliczała.

Agata Młynarska: Jest jeszcze wybór między demokracją a rządami autorytarnymi

Dziennikarka trzeźwo zauważyła, że żadna z partii politycznych nie jest idealna. Z żadną nie sposób zgadzać się także w stu procentach. Jednak podkreślała, że nie można rezygnować z prawa do głosowania, bo tegoroczne wybory będą mieć wpływ na przyszłość następnych pokoleń.

Nie ma idealnych rozwiązań, polityków, partii, programów, ale jest jeszcze wybór między demokracją a rządami autorytarnymi. Te wybory mają fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszych dzieci i wnuków. To my zdecydujemy, w jakiej Polsce będą dorastać - powiedziała nam.

Jednocześnie dziennika apelowała o mobilizację: "Dlatego liczę na kobiety, na ich rozsądek, wyobraźnię. Konieczna jest nasza mobilizacja i siła naszych głosów." - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Przypomnijmy, że w naszej galerii, w górnej części artykułu znajdziecie zdjęcia Agaty Młynarskiej.