Nowy dom Radwańskiej nie zdobył uznania fanów. "Cygańskie klimaty"

Agnieszka Radwańska już kilka lat temu zakończyła karierę, jednak wciąż budzi duże zainteresowanie zarówno mediów, jak i fanów. Jest aktywna na Instagramie, gdzie utrzymuje stały kontakt z tymi drugimi. Chętnie pokazuje im kulisy prywatnego życia. Teraz właśnie na nim się skupia, budując wymarzony dom wraz ze swoim mężem. Właśnie pochwaliła się jeszcze niewykończonymi wnętrzami. Nie zachwyciła jednak swoich fanów.

Agnieszka Radwańska chwali się nowym domem. Fani sceptyczni

Już jakiś czas temu Agnieszka Radwańska ujawniła, że wraz z mężem Dawidem Celtem budują wymarzony dom. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznała, że dom będzie miał wszystko to, co zawsze chciała mieć. "Mieszkałam w różnych mieszkaniach, wynajmowałam różne domy na turniejach, więc miałam mnóstwo inspiracji, by stworzyć taki właśnie dom. Nie mogę się doczekać" - mówiła była tenisistka. Agnieszka Radwańska i Dawid Celt mieli wprowadzić się już latem, okazuje się jednak, że remont nie idzie tak sprawnie, jak oczekiwali.

Teraz jednak sportsmenka pokazała dwa wnętrza na Instagramie i ogłosiła, że to już "ostatnia prosta". Wśród hashtagów możemy przeczytać, że "jeszcze tyle do zrobienia", "bliżej jak dalej" oraz "światełko w tunelu śmieci". Wygląda więc na to, że Agnieszka Radwańska nie może już doczekać się przeprowadzki, która jednak zbliża się wielkimi krokami. Zdjęcia tenisistki znajdziecie w galerii na górze strony.

Na zdjęciach, które zamieściła na Instagramie widzimy przestronne wnętrza, w których dominują marmury. Marmurowa są zarówno ściany, jak i podłogi. To nie wszystkim się spodobało. "Za duży przepych, jak dla mnie, za dużo marmuru", "Też jestem tego zdania, ale większość to na pokaz", "Wygląda super, chociaż ja preferuję mniej marmuru", "Ja też. Nie lubię cygańskich klimatów, a tu niestety taki jest, ale kto co lubi" - komentują internauci. Nie zabrakło jednak również zachwyconych, a wśród nich był m.in. Qczaj. "Mariaan, tu jest jakby luksusowo. Omg! Jak pięknie!" - napisał. Przeczytaj też: Agnieszka Radwańska niedługo zamieszka w wymarzonym domu. Odwiedziła plac budowy: Już bliżej niż dalej