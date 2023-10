Monika Miller smaży się na plaży w kusym bikini. Mina ukochanego mówi wszystko

Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera to znana influencerka. Ostatnio opowiedziała na Instagramie o życiu z chorą dwubiegunową. "Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Życie z dwubiegunówką nie jest łatwe, ale trzeba sobie jakoś radzić, innego wyjścia nie ma. Wiem, jak to jest codziennie wymuszać uśmiech i wprost błyszczeć pozytywną energią. Wiem, jak to jest nie móc wstać z łóżka i nie czuć żadnego sensu życia. Wiem, jak to jest codziennie brać garść tabletek, aby przeżyć kolejny dzień. I tak dzień za dniem mijają tygodnie, miesiące, lata… (...) Jesteśmy w tym wszystkim razem i razem możemy walczyć. Pamiętaj, to nie ty walczysz z depresją. To depresja walczy z tobą" - wyznała i od razu otrzymała wsparcie od obserwatorów, którzy mierzą się codziennie z podobnymi wyzwaniami. Niedawno Monika Miller wybrała się na wakacje do Egiptu. 28-latka udostępniła w sieci zdjęcia z urlopu i pochwaliła się ukochanym.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska ma dużo starszego partnera. Zdradziła, jak jest przez to postrzegana

Monika Miller wybrała się z ukochanym na urlop. "Z moim aniołkiem"

Monika Miller długo szukała bratniej duszy, ale wygląda na to, że w końcu trafiła na odpowiednią osobę. Od kilku miesięcy związana jest z ukraińskim producentem muzycznym, Pavlo Moskalenko. Para właśnie wybrała się razem na urlop. Wspólne chwile spędzali na egipskiej plaży w Hurghadzie. "I ten wypad będę wspominać doskonale. Z moim aniołkiem" - napisała influencerka w opisie zdjęcia na Instagramie. Romantyczne ujęcie pary od razu zachwyciło jej obserwatorów. "Ślicznie wyglądacie razem", "Cudownie" - czytamy w komentarzach.

Zakochani w lipcu świętowali pierwsze pół roku razem. Udostępnili wtedy urocze zdjęcia pocałunków prosto z Paryża. "Dzisiaj wyjątkowy dzień. Mija pół roku! Poznałam wspaniałego człowieka. Osobę, na której zawsze mogę polegać, faceta, który jest mi szczególnie bliski. Kogoś, kto sprawia, że zawsze czuje się jak w domu. Czas tak szybko leci! Ani razu się nie pokłóciliśmy. Nie powiedziałabym, o nim ani złego słowa. Wiem i wierze, że będzie tylko lepiej. Kocham cię misiaku" - napisała 1 lipca na Instagramie. Więcej zdjęć Moniki Miller z ukochanym znajdziecie w galerii na górze strony.

Monika Miller z chłopakiem fot. instagram.com/monika.milller

Monika Miller przedstawiła dziadkowi ukochanego. "Niestety mój dziadek nadal jest przywiązany do mojego byłego"

Monika Miller już zdążyła zamieszkać z ukochanym i para ma poważne plany na przyszłość. W jednym z wywiadów influencerka zdradziła, jak na nowego partnera zareagował jej dziadek, Leszek Miller. Jak się okazuje, polityk nadal darzy sympatią byłego wybranka Moniki. "Niestety mój dziadek nadal jest przywiązany do mojego byłego partnera, co jest dosyć problematyczne, bo ja kompletnie nie jestem" - powiedziała Monika w nowym wywiadzie dla Jastrząbpost. Influncerka dodała, że mimo wszystko jej nowy partner także spodobał się dziadkowi. "Zareagował na mojego Pavlo bardzo dobrze. Uznał, że to jest spokojny, porządny człowiek, który wie, jak się mną zająć. Wie, co zrobić, żeby było mi dobrze. Widzi, jak rozkwitam, sam mi to powiedział. Bardzo go lubi" - podkreśliła.