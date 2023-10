Zachowanie żony Messiego na Beckhama zszokowało fanów. Wszyscy myślą o jednym

Za nami finałowe starcie w pucharze US Open pomiędzy Inter Miami a Houston Dynamo. Drużyna Inter Miami znów miała pecha i przegrała 1:2, a w jej składzie zabrakło kontuzjowanego Leo Messiego, który wraz z rodziną pojawił się na trybunach DRV PNK Stadium i obserwował zaciekłą walkę. To jednak nie mecz wzbudził największe emocje fanów, a nietypowa reakcja żony piłkarza na Davida Beckhama. Wszyscy myślą tylko o jednym.

Takiej reakcji nikt się nie spodziewał. Żona Messiego i Beckham na językach wszystkich

Choć Leo Messi nie mógł pojawić się na murawie, to jednak postanowił wesprzeć swoich kolegów z drużyny z trybun. Tam pojawił się w towarzystwie żony Antonelli Roccuzzo oraz trójki dzieci - Thiago, Mateo i Ciro. Można było się spodziewać, że obecność pięknej WAG wzbudzi emocje mediów, bo tak jest zawsze, ale nikt się nie spodziewał, że będzie się o niej mówić w takim kontekście. Wszystko przez to, gdy nagle na trybunach pojawił się David Beckham i przyszedł się przywitać z rodziną Messiego oraz towarzyszącymi jej osobami.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak po rozpoczęciu meczu Antonella Roccuzzo rozmawiała z Eleną Galery, partnerką Sergio Busquetsa, oraz Romareyą Venturą, żoną Jordiego Alby, gdy nagle do ich loży zajrzał David Beckham. Reakcja żony Messiego zaskoczyła wszystkich - kobieta przestała rozmawiać, uśmiechnęła się i uniosła brwi, gdy Beckham podszedł przywitać się z Romareyą Venturą. Potem natomiast sama się do niego przytuliła.

Dla jednych fanów w reakcji nie było nic dziwnego, ot zwykłe, przyjacielskie gesty. Dla innych jednak sprawa zrobiła się poważna. Zaczęli tworzyć teorie, według których żona Messiego i David Beckham mieliby mieć romans, a wymowne spojrzenia, unoszenie brwi miałyby być tego dowodem.

Rodziny Messiego i Beckhama są sobie bliskie

Nie da się jednak ukryć, że po prostu rodziny Leo Messiego i Davida Beckhama doskonale się znają i przyjaźnią. Dowodem na to może być chociażby ostatnia afera, w której uczestniczyła córka Davida i Victorii Beckhamów, Harper. Wszystko przez to, że 12-latka wprowadziła Leo Messiego przed rozpoczęciem meczu Interu Miami z Charlotte FC. David Beckham był z tego faktu wyjątkowo dumny. "Sprawiam, że ludzie się uśmiechają w Miami i w całym USA. Leo Messi i moja piękna dziewczyna. Najpiękniejszy uśmiech" - oznajmił na Instagramie i zaprezentował zdjęcie piłkarza i swojej pociechy. Nie wszyscy podzielali ten zachwyt, a w sieci zawrzało. Internauci byli oburzeni. "Daj szansę innym dzieciom. Możesz go spotkać w każdej chwili. Kto jest twoim tatusiem?" - napisała jedna z internautek. "Ach, jaka szczęściara", "Czy jacyś lokalni fani mają okazję wyjść z Messim, czy tylko gwiazdy i dzieci właścicieli?" - pisali inni obserwatorzy Davida Beckhama. Komentarzy zarzucających nepotyzm nie brakowało.