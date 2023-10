Jakiego wyznania jest Agata Duda? W rodzinnym domu ścierały się dwie religie

Agata Duda już od ośmiu lat jest Pierwszą Damą. Jednak o żonie Andrzeja Dudy nadal niewiele wiadomo. Sama rzadko zabiera głos, a jeszcze rzadziej wypowiada się na tematy prywatne. Pochodzi z domu, w którym ścierały się dwa wyznania. Przyszła prezydentowa została jednak wychowana w wierze katolickiej, która do dziś ma dla niej ogromne znaczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Szawioła czesał Agatę Kornhauser-Dudę. "Już nigdy później nie była dobrze uczesana"

W rodzinie Agaty Dudy to kobiety przekazywały potomkom wiarę

Juliusz Kornhauser, czyli ojciec Agaty Dudy oraz znany poeta i prozaik, urodził się w rodzinie semickiej. Jego ojciec działał w gminie żydowskiej. Za to babcia prezydentowej była pochodzącą ze Śląska chrześcijanką. Ponieważ wiarę w rodzinie Pierwszej Damy przekazywano zawsze w linii żeńskiej, to zarówno jej matka, jak i ona zostały wychowane w wierze katolickiej. Pierwsze modlitwy pokazywała córce Alicja Wojna-Kornhauser.

Mama jest katoliczką, w tym duchu wychowywała siostrę i mnie. Ja przestałem wierzyć w tę wspólnotowość, choć, podobnie jak tata, wierzę w coś nadprzyrodzonego - wspominał po latach brat Agaty Dudy.

Matka zabierała też dzieci do kościoła. Jednak początkowo nie rozumiały one, dlaczego ojciec zostaje wtedy w domu. Poeta nie miał nigdy nic przeciwko temu, że jego syn i córka zostaną katolikami. Szanował to nawet, gdy Agata zaczęła uczęszczać na nabożeństwa u dominikanów.

Ślub z Andrzejem Dudą wzmocnił jej wiarę. Ojciec poprowadził ją do ołtarza

Przyszłego męża Agata Duda poznała jeszcze w czasach licealnych. Andrzej od początku był głęboko religijny, o co bardzo dbał jego ojciec, profesor Jan Duda. Pilnował, aby syn regularnie przystępował do sakramentu pokuty. Pełnił także służbę przy ołtarzu jako ministrant. Dlatego rodzice nie zmartwili się, kiedy syn przedstawił im ukochaną. Już od początku znajomości razem uczęszczali na msze święte. "To bardzo ważne, żeby małżonkowie czerpali z jednego źródła, ze Słowa Bożego" - mówił profesor.

Agata Duda w młodości fot. screen youtube.com/ Andrzej Duda

Para pobrała się jeszcze w czasach studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. "Ich ślub był niezwykłym przeżyciem. Sakrament błogosławił ksiądz Mieczysław Maliński, który był spowiednikiem Agaty oraz Andrzeja" - czytamy w książce "Rodzice prezydenta" Janiny Dudy. Do ołtarza córkę poprowadził Juliusz Kornhauser. Kilka miesięcy później małżeństwo powitało na świecie córkę, Kingę. "Agata jest nie tylko fantastyczną żoną, lecz także świetną Pierwszą Damą. Bardzo rzetelnie oraz z klasą pełni swoją funkcję, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Jest także aktywna w działalności dobroczynnej. Odwiedza szpitale, hospicja, spotyka się z dziećmi i młodzież" - opisywał ją z czułością Andrzej Duda w jednym z ostatnich wywiadów. Więcej zdjęć Agaty i Andrzeja Dudy znajdziecie w galerii.