Przez większość swojej kariery Zenek Martyniuk samotnie pojawiał się na salonach i branżowych imprezach. Gdy kilka lat temu Telewizja Polska postawiła na rozwój kultury disco-polo, muzyk w medoach przeżył prawdziwy renesans. I wtedy pojawiła się ona - niekoniecznie cała na biało. Danuta Martyniuk. Ukochana żona od trzydziestu lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Martyniu zdradziła. Na to wydaje najwięcej pieniędzy

Danuta Martyniuk pojawiła się na pokazie mody i zrobiła furorę. Ekspert jednak nie ma dobrych wiadomości

Kobieta dała się poznać jako prawdziwa pasjonatka mody. W kultowym już wywiadzie opowiadała, jakie są jej ulubione marki. Wśród nich giganci: Chanel, Prada czy Burberry. Ostatnio celebrytka brylowała na pokazie polskiej projektantki, Marzeny Kuleszy. 56-latka miała na sobie długą, błyszczącą suknię z oryginalnymi rękawami, która podkreślała jej nową sylwetkę. Jakiś czas temu bowiem Danuta Martyniuk przeszła na dietę i schudła 17 kg. Największą uwagę przykuła jednak nowa fryzura Martyniukowej. Wygląda na to, że postanowiła zapuścić włosy. Żona gwiazdora disco-polo zdecydowała się również rozjaśnić pukle i teraz może zaliczać się do grona pełnoprawnych blondynek. Niektórzy porównywali ją nawet do Barbie. Zapytaliśmy stylistę fryzur, co sądzi o jej nowym uczesaniu. Niestety, ekspert nie miał najlepszych wieści.

Odmieniona Danuta Martyniuk AKPA

Danuta Martyniuk postawiła na zmiany. Żona króla disco polo zdecydowała się na upięcie i mocno objętościową formę. Niestety nie wyszła na tym najlepiej. Mocno rozjaśnione pasma przy twarzy wyglądają po prostu sztucznie i zupełnie nie współgrają z urodą Danuty. W uczesaniu brakuje przysłowiowego wiatru i naturalności. Tego typu formy już dawno wyszły z mody. Jeśli chodziło o efekt godny Barbie, to cel został osiągnięty - przyznał Musiał.

Danuta nie ukrywała, że ostatnio poddała się kilku zabiegom medycyny estetycznej, a nawet operacji plastycznej. Martyniukowa poprawiła m.in. nos. Jedno jest pewne - jej zmiany póki co robione są z zachowaniem zdrowego rozsądku i wyglądają bardzo naturalnie. Więcej zdjęć odmienionej (i starej wersji) Danuty Martyniuk możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.