Agnieszka Woźniak-Starak dostała nową fuchę. Ile zarobi? Lepiej usiądźcie

Kilka lat temu całą Polską wstrząsnęła tragiczna informacja o śmierci męża Agnieszki Woźniak-Starak. Dziennikarka otrzymała ogromny majątek, dzięki któremu mogłaby już nie pracować. W spadku po Piotrze Woźniaku-Staraku znalazł się m.in. apartament w Nowym Jorku czy dom w Konstancinie. Mimo to nie zrezygnowała z życia zawodowego i kariery. Nie zniknęła z życia publicznego, od lat pracuje w mediach i związana jest z show-biznesem. Do niedawna była jedną z prowadzących popularny program śniadaniowy "Dzień dobry TVN". W czerwcu bieżącego roku stacja TVN podjęła jednak decyzję o usunięciu celebrytki z formatu. Wygląda na to, że po zwolnieniu Agnieszka Woźniak-Starak nie musi martwić się o płynność finansową. Właśnie otrzymała nową fuchę, za którą zgarnie całkiem niezłą sumkę.

Agnieszka Woźniak-Starak nie płacze po zwolnieniu z TVN. Ma nową pracę

Agnieszka Woźniak-Starak prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje prawie 660 tysięcy użytkowników. Jak się okazuje, celebrytka sprawnie łączy przyjemne z pożytecznym i została twarzą luksusowego sklepu internetowego. Można w nim zakupić suplementy diety, ekskluzywne kosmetyki, perfumy i produkty "poprawiające samopoczucie".

Agnieszka Woźniak-Starak na nowym kontrakcie zarobi krocie. Tabloid ujawnił kwoty

Jak podaje "Super Express", za udział w kampanii reklamowej dziennikarka mogła zarobić nawet pół miliona złotych. "To stawka, która kiedyś była normą w przypadku największych gwiazd. Ale czasy się zmieniły i tyle na udostępnieniu wizerunku mogą zarobić już tylko nieliczni" - czytamy w tabloidzie. Jedna z osób pracujących w tej samej firmie twierdzi, że przy zatrudnieniu dla Woźniak-Starak najważniejszej roli nie odgrywały pieniądze, a zupełnie coś innego. "Dzięki kampanii Agnieszka może promować zdrowy styl życia, a na tym bardzo jej zależy. W materiałach prasowych chciała poruszyć też sprawę losu zwierząt" - cytuje "Super Express". Więcej zdjęć dziennikarki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

