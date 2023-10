Magdalena Schejbal była jedną z artystek występujących na Marszu Miliona Serc. Zapytaliśmy aktorkę o to, co sądzi o politykach, namawiających kobiety do pójścia na wybory. "To nie zmienia zbyt wiele, czy namawiają mężczyźni, czy kobiety" - wyznała nam gwiazda "Blondynki" i "Przepisu na życie".

8 Instagram.com/ magdaschejbal Otwórz galerię Na Gazeta.pl