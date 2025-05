Najmłodszy syn miał trzy lata, gdy zmarła Przybylska. Jego słowa o mamie wyciskają łzy

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Choć minęło już tyle lat, to nadal jest w sercu fanów, którzy chętnie ją wspominają. Pamięć o niej jest ciągle żywa, a to także dzięki jej bliskim. Aktorka była związana z Jarosławem Bieniukiem. Para doczekała się trójki dzieci - Oliwii, Szymona i Jana. Ostatni z nich ma dziś 13 lat i rzadko pojawia się w mediach. Kiedy Anna Przybylska odeszła, chłopiec miał zaledwie trzy lata. Nic dziwnego, że dziś nie pamięta wielu szczegółów z nią związanych.

Anna Przybylska zmarła, gdy miał trzy lata. Słowa Jana łamią serce

W rozmowie z "Vivą!" dziennikarka postanowiła dopytać Jana Bieniuka, czy często myśli o mamie. Okazuje się, że wspomnienia o Annie Przybylskiej wciąż wywołują u niego smutek, choć coraz lepiej radzi sobie z pustką. "Codziennie (myślę o mamie - red.) i wtedy moja twarz robi się smutna. Staram się więc myśleć o jej uśmiechu, bo ja też robię się wtedy weselszy. Teraz zresztą jest mi łatwiej niż kiedyś. Tak bardzo za nią tęskniłem" - wyjawił syn Przybylskiej. Nastolatek stara się dziś nie rozdrapywać ran i jest pogodzony z przeszłością. "A jak myślę o mamie, to zastanawiam się, co by powiedziała na to czy na tamto. I że pewnie by na mnie nakrzyczała, że nie włożyłem talerza do zmywarki. Pogodziłem się z tym, że jej nie ma. Staram się nad sobą nie użalać" - powiedział Jan dla "Vivy!". Wejdźcie do naszej galerii u góry strony, aby zobaczyć więcej zdjęć najmłodszego syna Przybylskiej.

Jak Annę Przybylską wspomina Oliwia Bieniuk? Aspirująca aktorka nie lukruje

Najstarszym dzieckiem Anny Przybylskiej jest Oliwia Bieniuk. Dziewczyna dzielnie pracuje na własne nazwisko - studiuje w szkole aktorskiej, a za nią jest m.in. udział w "Tańcu z Gwiazdami" i serialu "Gliniarze". Opowiedziała, jak zapamiętała swoją mamę. Bez lukru przyznała, że Przybylska stawiała jej bardzo wysoko poprzeczkę i często była wobec niej surowa. Przyznała też, że łagodniejszym rodzicem był Jarosław Bieniuk. Oliwia nie ukrywa także, że niekończące porównania do zmarłej matki są dla niej coraz bardziej uciążliwe.