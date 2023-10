Rozprawiali o "Magii nagości". Porównała przyrodzenie męża na antenie

Kelly Ripa to amerykańska aktorka, która zyskała największą popularność dzięki rolom w takich produkcjach jak "Hope i Faith", "Pokój Marvina" czy "Dublerka". Jednak fani mogą ją kojarzyć z występów nie tylko na kinowym ekranie. Od lat prowadzi jeden z chętniej oglądanych porannych programów w Stanach Zjednoczonych "Live with Kelly and Mark", w którym partneruje jej mąż, Mark Consuelos. Talk-show nadawany jest najczęściej na żywo, przez co prezenterom niejednokrotnie zdarzały się różne wpadki. Tym razem internet obiegło nagranie, w którym podczas rozmowy o "Magii nagości", prowadząca zaczęła opowiadać o przyrodzeniu ukochanego.

Kelly Ripa rozprawia o przyrodzeniu swojego męża w telewizji. Siedział tuż obok

Niedawno widzowie "Live with Kelly and Mark" mogli posłuchać dyskusji na temat bijącego rekordy popularności programu "Magia nagości". W pewnym momencie prowadzący zaczęli dyskutować o jego uczestnikach, którzy występują w nim nago. "Powiem ci, że możesz zacząć się czuć ze sobą naprawdę dobrze (oglądając ten program - przyp.red) - zażartowała Kelly Ripa do swojego męża. Zasugerowała tym samym, że nie ma czego zazdrościć osobom, występującym w kontrowersyjnym show.

Tłum zareagował gromkimi brawami i śmiechem. Zaczął nawet zachęcać aktora, żeby potwierdził słowa partnerki. Consuelos zostawił jednak to bez komentarza. Ripa nie przestała jednak rozmawiać o częściach ciała uczestników "Magii nagości". "W przypadku mężczyzn wszystko jest na widoku. Kiedy coś idzie nie tak, to bardzo dobrze to widać. Nieważne, jak bardzo jesteś zdenerwowany" - stwierdziła prezenterka.

Kelly Ripa i Mark Consuelos są małżeństwem od ponad 27 lat. Niedawno udzielili wywiadu, w którym opowiedzieli o kulisach swojego związku. Zdradzili też, jaki mają przepis na utrzymanie relacji. "Te lata szybko mijają. Przechodzi się przez różne rzeczy, są wzloty i upadki. Najważniejsze to nie panikować" - mówiła aktorka.

Fani zniesmaczeni słowami Kelly Ripy w porannym programie

Fragment programu, w którym Kelly Ripa omawia "Magię nagości" ze swoim mężem, szybko obiegło Internet. W mediach społecznościowych próżno jednak szukać widzów, którym podobała się ta dyskusja. Na portalu x.com (dawniej Twitter) w komentarzach pod nagraniem z "Live with Kelly and Mark" dosłownie zawrzało. Fani nie gryźli się w język i ostro ocenili prezenterów. "Przesada", "Ostatnie, co chciałam wiedzieć, to to, jakiego rozmiaru jest przyrodzenie Marka Consuelosa", "Brak klasy", "Dlaczego w ogóle o tym rozmawiali?" - czytamy. Więcej zdjęć z programu Kelly Ripy znajdziecie w galerii na górze strony.