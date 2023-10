Wyzwolona Roksana Węgiel wygina się w staniku. "Rodzice to widzieli?"

Roksana Węgiel zyskała popularność dzięki udziałowi w "The Voice Kids". Od tamtego momentu jej życie zmieniło się o 180 stopni. Młoda wokalistka dosłownie dorastała na oczach fanów. W tym roku zdecydowanym krokiem wkroczyła w kolejny etap w życiu. Zdała maturę i poinformowała o zaręczynach z Kevinem Mglejem. Piosenkarka od kilku lat lubi szokować odważnymi i dojrzałymi kreacjami. Sama zresztą często przyznaje, że szybciej dorosła i o wiele lepiej dogaduje się ze starszymi znajomymi. Ostatnio zamieściła w sieci filmik w odważnej stylizacji. W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza.

Roksana Węgiel dodała nagranie w kusym stroju. Wygina się w bieliźnie

Roksana Węgiel prowadzi wzmożoną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje już prawie półtora miliona użytkowników. Oprócz tego często udziela się na TikToku, gdzie chętnie publikuje różne filmiki. Ostatnio zamieściła nagranie prosto z garderoby. Internautom nie przypadł do gustu jeden szczegół.

Roksana Węgiel opublikowała na TikToku nagranie, na którym jest wyjątkowo skąpo ubrana. Wokalistka zaprezentowała się w wysadzanym kryształkami czarnym staniku. Dodatkiem do niego były majtki, które wystawały z dość nisko opuszczonych spodni. Na filmiku widzimy, jak wokalistka delikatnie tańczy w rytm piosenki "Paint The Town Red" autorstwa Dojy Cat.

Roksana Węgiel wygina się w staniku. Internauci w szoku. "Nie zapowiadało się, że to pójdzie w tę stronę"

Udostępnione nagranie nie mogło obejść się bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Ewidentnie podzielili się dwa obozy. Jedni chwytali się za głowy i aż przecierali oczy ze zdziwienia, widząc poczynania młodej wokalistki. "Nie zapowiadało się, że to pójdzie w tę stronę" - napisał jeden z internautów. "Roksana czy twoi rodzice to widzieli?" - dopytywał kolejny. "Ona nadal dla mnie ma 14 lat, nie mogę na to patrzeć" - skwitował następny. Inni podeszli do nagrania z nieco większym luzem i zasypali piosenkarkę komplementami. "Przypominam wszystkim, ona ma skończone 18 lat", "Przepiękna", "Wow, ale ładnie wyglądasz!", "Śliczna i ta figura!" - pisali pozostali. A wy co o tym sądzicie?