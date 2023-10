UPS! Polonia NIE BYŁA ŁASKAWA dla Andrzeja Dudy. Poleciało to na żywo w TVP

Andrzej Duda w niedzielę 1 października uczestniczył w 86. Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Chociaż wydarzenie organizowane jest już od 1937 roku, to dopiero teraz polski prezydent po raz pierwszy wziął w niej udział. Przemówienie głowy państwa transmitowano na żywo w TVP Info. Pomiędzy słowami wypowiadanymi przez polityka słychać było okrzyki zebranego na ulicach tłumu, który skandował antyrządowe hasła.

Tłum w Nowym Jorku próbował zagłuszyć Andrzeja Dudę

W niedzielnym marszu przez Piątą Aleję mogło przejść nawet 100 tysięcy osób z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut oraz Pensywalnii. Udział wziął też Andrzej Duda oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Wiecie, jaka jest sytuacja: znowu zrobiło się niebezpiecznie. Odrodził się rosyjski imperializm, ten sam imperializm, który wypchnął wielu waszych rodziców i dziadków z Polski (...) Musimy się obronić, musimy przetrwać, dlatego potrzebne jest wasze wsparcie. Jestem tu po to, by o to wasze wsparcie prosić (...) byście pracowali na rzecz sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy" - mówił prezydent.

Nie wszyscy zgromadzeni byli jednak zadowoleni z wizyty polityków. Wielu z nich postanowiło stanowczo zasygnalizować, co sądzi o obecnym rządzie. Jeszcze przed przemówieniem prezydenta słychać było okrzyki takie jak: "wolna Polska", "Konstytucja", "Demokracja". Niektórzy skandowali nawet: "Długopis", odwołując się do popularnego w internecie mema, który zwraca uwagę na to, jak często prezydent podpisywał ustawy proponowane przez PiS. Można było też usłyszeć ostrzejsze hasła, jak: "Będziesz siedział".

Antyrządowe transparenty w Nowym Jorku. Na takim tle przemawiał Andrzej Duda

Protestujący tłum wyszedł na ulicę Nowego Jorku uzbrojony nie tylko w cięty język, ale i antyrządowe transparenty. "Demokracja i konstytucja", "Chcę kiedyś wrócić do wolnej Polski", "Polska Peace, a nie PiS" - takie i podobne hasła widniały na planszach trzymanych przez Polonię. Nie zabrakło także takich, które nawiązywały do zbliżających się wyborów. Na niektórych pojawiło się nawet nazwisko Donalda Tuska. "I love Tusk", "Głosuję na Tuska" - czytamy na nich. Treść transparentów i zdjęcia z parady możecie zobaczyć w galerii na górze strony.