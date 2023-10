Sanah przez kilka lat próbowała dostać się na polski rynek muzyczny, występując w talent show zarówno w kraju, jak i za granicą. Nieskutecznie. To marzenie udało jej się spełnić dopiero cztery lata temu, gdy z impetem wkroczyła na rodzimą scenę z debiutanckim albumem, niemal od razu podbijając listy przebojów. Chociaż jej osiągnięcia zawodowe już dla nikogo nie są tajemnicą, tak artystka stara się chronić swoje życie prywatne i rzadko wypowiada się o rodzinie. Enigmatyczne wzmianki o najbliższych nie wystarczają jednak fanom, którzy z zapałem śledczych poszukują informacji na ten temat. W końcu udało się dotrzeć do tego, czym zajmują się rodzice wokalistki.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wskazują albumy, których mogliby słuchać do końca życia [Sonda]

Kim jest matka Sanah? Już wiadomo

Sanah, a właściwie Zuzanna Grabowska z domu Jurczak, ma jeszcze sześcioro rodzeństwa. W jednym z wywiadów wyznała, że choć zainspirowała ich do podjęcia nauki gry na instrumentach, to tylko jej się udało wytrwać w tym zainteresowaniu. Przyznała, że rodzeństwo woli przedmioty ścisłe, jak matematyka czy informatyka.

Mama artystki jest z wykształcenia weterynarzem. Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nie wiadomo jednak, czy pracuje w wyuczonym zawodzie. Sanah wyznała za to, że jej rodzicielka sama przejawia talent muzyczny. Ponoć bardzo dobrze śpiewa i gra na gitarze, choć w obu przypadkach jest samoukiem.

Koncert sanah na Stadionie Narodowym w Warszawie, 22 września 2023 r. Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Sanah wychowywała się w wielodzietnej rodzinie. Jej ojciec to wysoko postawiony biznesmen

O wiele więcej wiadomo o ojcu Sanah. To znany w Warszawie przedsiębiorca. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie zdobył tytuł magistra. Szkolił się także w Harvard Business School. Od 2001 roku pracuje w jednej z największych korporacji w stolicy, gdzie zajmuje się usługami księgowymi dla globalnych firm.

W 2008 roku został partnerem zarządzającym i ma pod sobą niemal 150-osobowy zespół. Wokalistka wspominała też, że to właśnie ojciec był jej pierwszym, wiernym fanem. Zresztą na wsparcie rodziców mogła liczyć już od samego początku kariery. To oni ufundowali jej z okazji świąt kilkugodzinną wizytę w studio nagraniowym, co pozwoliło jej rozwinąć skrzydła. Więcej zdjęć Sanah znajdziecie w galerii na górze strony.