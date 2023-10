Dziesiąta edycja "Rolnik szuka żony" trwa w najlepsze. Jednym z szukających drugiej połówki bohaterów jest Waldemar, który prowadzi gospodarstwo w gminie Pakość w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas pierwszych spotkań uczestnikowi ewidentnie wpadła w oko niejaka Ewa. Jak się jednak okazuje, charyzmatyczna 30-latka ma już doświadczenie w występowaniu przed kamerą. Ewa z zawodu jest piosenkarką, a w 2011 roku oglądaliśmy ją w "Szansie na sukces". Co jeszcze o niej wiemy?

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska nową prowadzącą "Pytanie na śniadanie"?

Ewa z "Rolnik szuka żony" była już w telewizji. Lata temu próbowała sił w innym formacie

Ewa Kryza śpiewa od 12. roku życia i na YouTubie nie brakuje jej autorskich wykonań. Oprócz "Szansy na sukces", pojawiła się również w "Mam talent!" i "Disco Star". Uczestniczka ma także profil na Instagramie, z którego wynika, że jeszcze w 2017 roku chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Większość widzów przychylnie podeszła do jej randki z Waldemarem, ale są też tacy, którzy nie wróżą im przyszłości. "Ewka i Waldek super! Piękna para będzie", "Ewa chce się jedynie promować jako piosenkarka - szkoda, że cudzym kosztem, bo Waldek w nią wpatrzony", "Ten się uparł na tę Ewkę... Jakoś nie pasują mi do siebie" - czytamy na Instagramie.

Tak mieszka Waldemar z "Rolnik szuka żony". Pokazał swoje gospodarstwo

A co wiemy o Waldemarze? Uczestnik ukończył szkołę związaną z hotelarstwem i turystyką. Przez kilka lat był żonaty, ale małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Z byłą żoną dzieli się opieką nad siedmioletnim synem. W zgłoszeniu zaznaczył, że to właśnie on jest dla niego najważniejszy i szuka partnerki, która go zaakceptuje. Rolnik ze względu na stan zdrowia swoich rodziców, zdecydował się zamieszkać razem z nimi i przejąć ich obowiązki w gospodarstwie. Razem zajmują niewielki dom we wsi obok miejscowości Pakość w województwie kujawsko-pomorskim. Waldemar trudni się przede wszystkim hodowlą zwierząt i posiada kilkanaście krów. Zdjęcia gospodarstwa uczestnika "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.