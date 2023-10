Edyta Górniak zasłynęła w polskim show-biznesie jeszcze jako 22-latka startująca w Eurowizji. Już wtedy porwała publiczność niesamowitym głosem, a zamiłowanie do muzyki odziedziczył po niej syn. Dziś Allan Krupa chętnie bryluje na ściankach i udziela licznych wywiadów. W jednym z ostatnich podzielił się dość zaskakującym wyznaniem. Chodziło o wiarę.

Syn Edyty Górniak myślał o przejściu na islam

Gwiazdy coraz chętniej wypowiadają się na temat wiary, a do tego grona właśnie dołączył Allan Krupa. W rozmowie z Żurnalistą wyznał, że jakiś czas temu myślał o przejściu na islam. Zachęciło go do tego wiele bardzo przychylnych wypowiedzi na temat Koranu. Najpierw chciałby go jednak kilkukrotnie przeczytać, aby uniknąć podejmowania pochopnych decyzji.

Myślałem, żeby zostać muzułmanem [cyt. dosł.] Wiem, że się śmiejesz teraz, ale miałem przez chwilę taką myśl. Znaczy, od razu nie podjąłbym pochopnie takiej decyzji, tylko musiałbym przeczytać Koran najpierw - i to ze trzy razy, żeby zrozumieć na pewno. Ale miałem taką myśl, ale to tylko jakby… nie ze względu, żeby czcić kogoś, tylko z tego co słyszałem, w Koranie jest dużo takich fajnych lekcji, które mogłyby mi się przydać w życiu i po prostu sporo mógłbym się nauczyć z tej książki – przyznał Allan Krupa w rozmowie z Żurnalistą.

Allan Krupa rozliczył się z przeszłością

Jeszcze w tym samym wywiadzie Allan Krupa opowiedział o tym, jak wyglądały jego czasy szkolne. Nie ukrywa, że w pierwszej klasie liceum pozwolił sobie na pierwsze eksperymentował z alkoholem, popalał papierosy, ale i miał epizod z narkotykami. "Popalałem ziółko, ale żeby tu nie robić z siebie jakiegoś ćpuna, bo nie jestem. Nigdy nic takiego w życiu nie próbowałem poza marihuaną. Jestem przeciwnikiem tego. Jakby myślę, że to było spowodowane tym, że ja wtedy wróciłem ze Stanów i nagle znalazłem się na stancji u pani Basi w Urlach, 70 km od Warszawy. W dziczy i w szkole wojskowej. To miało na to duży wpływ". Zdjęcia Allana Krupy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.