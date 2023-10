Ojciec Małgorzaty Rozenek był zwolennikiem PiS-u. Zabrała go na marsz. "Jesteśmy razem" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Stanisław Kostrzewski jest byłym skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale także dumnym ojcem Małgorzaty Rozenek, jednak z najbardziej rozpoznawanych influencerek w Polsce. Małgosia nie kryje swoich sympatii politycznych - od lat sprzeciwia się władzy PiS-u i od lat też słucha przytyków z powodu funkcji, jakie w polityce pełnił jej ojciec.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wyglądał Marsz Miliona Serc. Tłumy w komunikacji miejskiej i na ulicach

W niedzielę 1 października zabrała go na Marsz Miliona Serc, organizowany przez opozycję - Donalda Tuska, KO, Lewicę i inne mniejsze ugrupowania, które sprzeciwiają się PiS-owi i mają nadzieję uzyskać podczas parlamentarnych wyborów 15 października wynik, który odsunie partię rządzącą od władzy. W rozmowie z Plotkiem Rozenek powiedziała, co myśli o krytyce jej ojca.

Małgorzata Rozenek o krytyce ojca

W rozmowie z Plotkiem Małgorzata Rozenek, jeszcze cała w emocjach po Marszu, powiedziała kilka słów o ojcu.

To był taki temat, który już był wałkowany bardzo często i bardzo długo. Mój tata od dawna nie jest aktywny w strukturach PiS-u. A nawet jeżeli był, to nasze wyobrażenia i światopogląd były zawsze spójne. My jesteśmy domem, który bardzo poważnie patrzy na przyszłość Polski, więc naturalne jest, że na tego typu spotkaniach [jak marsz - przyp. red.], jeśli można to tak nazwać, jest ważne żebyśmy byli wszyscy razem. I jesteśmy - powiedziała.

Stanisław Kostrzewski przez lata był skarbnikiem PiS-u oraz głównym doradcą gospodarczym prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wygląda jednak na to, że to już przeszłość - i to nie tylko dzięki zawodowej emeryturze. Przemianę zauważyli również komentujący, którzy pod jednym ze zdjęć na profilu instagramowych Małgorzaty Rozenek zasypali ją komentarzami gratulującymi "zmiany barw" ojcu influencerki.