Małgorzata Rozenek stara się wykorzystywać swoją popularność do nagłaśniania ważnych kwestii dla obywateli Polski. Od jakiegoś czasu udziela się aktywistycznie jako ekspertka do spraw in vitro z ręki Platformy Obywatelskiej i walczy o refundację zabiegu. Ostatnio wybrała się na warszawski Marsz Miliona Serc. W rozmowie z Plotkiem na gorąco podzieliła się przemyśleniami na temat wydarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przerywa milczenie w sprawie wejścia do świata polityki

Małgorzata Rozenek o Marszu Miliona Serc

Małgorzata Rozenek na Instagramie podzieliła się relacją z Marszu Miliona Serc. Tego dnia tradycyjnie towarzyszyli jej synowie oraz mąż Radosław Majdan. Uwagę zwrócili jej rodzice, a wszystko za sprawą tego, że ojciec celebrytki w przeszłości był skarbnikiem PiS-u oraz głównym doradcą gospodarczym prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Sama Rozenek w rozmowie z Plotkiem przyznała, że tego typu wydarzenia mają na celu pokazanie Polski od znacznie lepszej strony.

To (Marsz Miliona Serc - dop. red.) ważne, bo przed nami najważniejsze wybory po 89 roku. To też jest po to, aby tchnąć takiego ducha w niezdecydowanych. Żeby oni zrozumieli, żeby pokazać im, jaka Polska jest rodzinna, jest uśmiechnięta. Osaczenie tym wszystkim, co dzieje się w polityce, to, jak brutalna ta kampania jest, co z resztą potwierdza katowicki Spodek i spotkanie, które się tam teraz odbywa (konwencja PiS - dop. red.)... Ja muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że my naprawdę po raz kolejny byliśmy wzruszeni radością, nadzieją, spokojem wszystkich tych ludzi, którzy tam się znaleźli. Takiej chcemy Polski, jak ta, która maszerowała, ponad milion osób - mówiła Małgorzata Rozenek w rozmowie z Plotkiem.

Małgorzata Rozenek zaapelowała do Polek o pójście na wybory

Małgorzata Rozenek w rozmowie z naszą reporterką Karoliną Sobocińską zwróciła uwagę na to, że kobiety powinny się zmobilizować i oddać głosy. Zaapelowała, aby samodzielnie dokonywały wyborów. "Bardzo często też jest tak, że kobiety, jeżeli już głosują, to głosują tak, jak ich partnerzy. To też często nie jest takim świadomym wyborem, ale pewnego rodzaju uleganiem temu, co się dzieje w domu. Ja się staram nie skupiać na przyczynach, bo przyczyny są podane przez socjologów i one są różne. Staram się skupiać na działaniu. Biorę udział w wielu kampaniach, staram się przekonywać kobiety do tego, że ich głos ma znaczenie. Bo to tak naprawdę jest o tym. Bardzo wiele kobiet, tych, które nie głosuje, wątpi w swoją sprawczość. One naprawdę myślą, że ich głos nic nie zmieni i nie mają wpływu, a mają wpływ. I właśnie o to chodzi, żeby to 15. października przy urnach pokazać". Zdjęcia Małgorzaty Rozenek z Marszu Miliona Serc znajdziesz w naszej galerii na górze strony.