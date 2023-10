Mateusz Damięcki zdradził, na kogo zagłosuje w wyborach. Zaskoczeni?

W niedzielę 1 października około milion Polek i Polaków wyszło na ulice Warszawy, by wziąć udział w Marszu Miliona Serc. Sporo zasiadło również przed telewizorami, laptopami i tabletami. Oprócz nich - plejada gwiazd. Od dziennikarzy (Kinga Rusin, Magda Mołek, Martyna Wojciechowska), przez pisarzy (Katarzyna Grochola), aktorów (Andrzej Seweryn, Katarzyna Zawadzka, Piotr Gąsowski), aż po byłych polityków PiS-u (Kazimierz Marcinkiewicz). Nie obyło się również bez aktora i aktywisty, Mateusza Damięckiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Olejnik zdradziła. Ci politycy nie chcą wystąpić w jej programie

Mateusz Damięcki tak zagłosuje w wyborach. Radzi, jak to zrobić

Mateusz Damięcki z okazji zbliżających się wyborów zamieszcza sporo postów w mediach społecznościowych dotyczących polityki - mniejszej, większej, każdej. W ostatnim z nich, umieszczonym dokładnie w dniu marszu, przekonywał, że warto iść na wybory i oddać głos. Z bólem serca dodał, że "bardziej uczciwym człowiekiem jest ten, kto głosuje na PiS, niż ten, który nie głosuje". Przy okazji zdradził, na kogo sam odda swój głos.

"Mam dość już tych POPISów", "nie chcę już wybierać mniejszego zła", "wszyscy oszuści, złodzieje i świnie". Otóż nie. Nie pisz, że nie ma na kogo głosować. To nie jest prawda. To wymówka, oszustwo, to slogan, którego w tak ważnej kwestii po prostu nie wypada używać. Jesteś dorosłą osobą, przestań zachowywać się jak dziecko. Niegłosowanie jest nieuczciwe. To zrzucanie odpowiedzialności na innych za nasz wspólny problem. To zrzucanie odpowiedzialności na innych za nasz wspólny kraj. To wstyd. Odbieranie sobie godności i wolności. Nie wierzę, że to piszę, ale mam poczucie, że każdy Polak głosujący nawet skrajnie przeciwnie niż ja jest uczciwszy niż ten, który nie głosuje wcale. (...) Ale i tak głosuję. Na kogo? Zawsze na konkretnego człowieka. Na takiego, któremu poświęcę swoje zaufanie, który nawet w niedoskonałej partii robi swoje. Czyli moje. Na kogoś, kto choć w jednej kwestii może mnie reprezentować. Wybierz takiego człowieka. A potem, jeśli już dostanie się do Sejmu, czy Senatu, sprawdzaj go na każdym kroku, weryfikuj jego ruchy, oceń zaangażowanie, a na koniec rozlicz go" - przekonywał aktor.

Mateusz Damięcki do posta dodał zdjęcie dzieci z napisami na koszulkach "Mamo/tato idź na wybory". Miało to szczególne przesłanie - chodzi o to, żeby tworzyć kraj dla naszych dzieci. Więcej zdjęć aktora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.