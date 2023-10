Kurzajewski uciekł z Warszawy na czas Marszu Miliona Serc. Napisał o sentymentalnym poranku

Maciej Kurzajewski nie milczy w dniu, w którym w Warszawie odbywa się Marsz Miliona Serc zorganizowany przez opozycję. Nie znaczy jednak, że chce swoją obecnością się pod nim podpisywać. Dzięki InstaStories dowiedzieliśmy się za to, że prowadzący "Pytanie na śniadanie" wybrał się do Kalisza, w którym się urodził. Poza widokami z miasta z m.in. napisem "Kocham Kalisz" pokazał też trasę, jaką przebiegł. "Sentymentalny poranek w biegu" - napisał prezenter. Nie wiadomo, czy towarzyszy mu ukochana, bo ona w przeciwieństwie do niego nie pokazuje, jak spędza weekend.

Na marszu pojawiła się za to Monika Richardson. Dziennikarka podkreślała niedawno w wywiadzie, że szczerze wierzy w zmianę partii rządzącej. Przy okazji wymownie oceniła naszych rodaków. "Już nikogo nie wysyłam do piekła. Jakoś tak wierzę w Polaków. My jesteśmy takimi ludźmi, którzy w ostatniej chwili, rzutem na taśmę powodują zmianę. I to taką zmianę, w którą już nikt nie wierzy. Im bardziej się nam będzie mówiło, że nic się nie zmieni, PiS będzie u władzy przez następne 150 lat, tym bardziej myślę, że w ostatnim momencie, a tak, żeby tylko pokazać, że możemy, pójdziemy do tych urn. Zagłosujemy za demokrację, za Europą, za otwartością. Wierzę w to" - mówiła Plotkowi. Poza nią na marsz przyszła też Kingi Rusin, Magda Mołek, Barbara Kurdej-Szatan, Aneta Kręglicka, Joanna Przetakiewicz, Martyna Wojciechowska, Robert Biedroń, Piotr Gąsowski, Krystyna Janda czy Beata Tadla. Nie zabrakło też Agnieszki Woźniak-Starak. "Nie lubię stać z boku. Dlatego przejdę dziś o kulach choćby kawałek, symbolicznie. Chodźcie z Nami!" - zachęcała Rusin. Więcej przeczytacie TUTAJ. Za to póki co żadna z gwiazd TVP nie zaznaczyła swojej obecności.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno byli na wakacjach

Niedawno Kurzajewski udowadniał, że jego związek z Katarzyną Cichopek rozkwita. Początek września para spędziła w Egipcie. Podczas wycieczki nie mogło zabraknąć zwiedzania piramid w Gizie. Prezenter zdradził w sieci, że odwiedził to miasto po raz pierwszy. Nie omieszkał pochwalić się też romantyczną fotografią, na której towarzyszy mu gwiazda "M jak miłość". "Dreams come true (marzenia się spełniają - tłum. red.) - napisał pod fotografią Kurzajewski. Ich zdjęcia z tego wypadu znajdziecie w galerii na górze strony.