Stworzyła wymowną grafikę dotyczącą Marszu Miliona Serc. Fani dziękują Matyldzie Damięckiej

W niedzielę 1 października w Warszawie o godzinie 12 rozpocznie się Marsz Miliona Serc zainicjowany przez Donalda Tuska. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Organizatorzy spodziewają się tłumów i można podejrzewać, że na wydarzeniu nie zabraknie gwiazd i celebrytów. Pewne jest, że pojawi się córka Donalda Tuska, Kasia Tusk. Monika Richardson również zamierza wybrać się na "spacer", jak to określiła na swoim instagramowym profilu. Teraz okazuje się, że nie zabraknie również Matyldy Damięckiej, która z tej okazji stworzyła również wymowną grafikę.

Matylda Damięcka stworzyła wymowną grafikę dotyczącą marszu. Fani zachwyceni

Matylda Damięcka słynie z tego, że za pomocą swoich grafik komentuje polską rzeczywistość i ważne wydarzenia zarówno na scenie kulturalnej, jak i politycznej. Nie mogła więc nie odnieść się do Marszu Miliona Serc i stworzyła wymowną grafikę. Widzimy na niej różnych ludzi, którzy stoją obok siebie lub trzymają się za ręce, tworząc kształt serca. Artystka zaznaczyła również ich własne serca czerwonym kolorem. W opisie do grafiki też dodała emotikon czerwonego serca, a w hashtagu zamieściła przestrogę - "Tylko, żeby nie było, że jesteśmy za wolnością słowa czy zgromadzeń tylko tych, z którymi się utożsamiamy".

Prosta i wymowna grafika przemówiła do jej fanów. Ci natychmiast zrozumieli jej przekaz i nie mieli wątpliwości, że dzieło dotyczy Marszu Miliona Serc. Niektórzy postanowili też podziekować Matyldzie Damięckiej. "Widzimy się!", "Do zobaczenia", "Ładne to bardzo. Dziękuję", "Dziękuję" - komentowali.

Matylda Damięcka o filmie Agnieszki Holland

Jakiś czas temu Matylda Damięcka skomentowała sukces Agnieszki Holland i odniosła się do jej filmu "Zielona granica" Artystka opublikowała grafikę, w której zamieniła nazwisko Agnieszki Holland na Polland (ang. Poland - Polska). Dodała też wymowny komentarz. "Pani Agnieszka ma się dobrze! Za granicą nawet dobrzej niż dobrze" - napisała na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.