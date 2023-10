Wpadka w "Dzień dobry TVN". Drzyzga zaczęła się tłumaczyć

Najnowsze wydanie "Dzień Dobry TVN" poprowadzili Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Prezenterzy od jesiennego sezonu tworzą na ekranie nowy duet, po tym jak z show rozstała się m.in. Agnieszka Woźniak-Starak czy Małgorzata Rozenek-Majdan, z którymi dotychczas prowadzili programy. Prezenterzy rozmawiali z siatkarkami. Panie awansowały niedawno na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które odbędą się w 2024 r. Podczas rozmowy pokazano nagranie z ich szatni. Sportsmenki ciesząc się z sukcesu, śpiewały piosenkę "Pokaż, na co cię stać" zespołu Feel. Z tej okazji jednym z gości miał być piosenkarz, ale finalnie do rozmowy z nim nie doszło.

Problemy techniczne pokonały produkcję "Dzień dobry TVN"

Początkowo wydawało się, że łączenie online z Piotrem Kupichą odbędzie się bez problemu. "Mamy dla was niespodziankę. Halo, halo, Piotrze, czy jesteś razem z nami?" - zagadywał Krzysztof Skórzyński. "Piotr Kupicha jest z nami. Piotrze, czy nas słyszysz?" - zwrócił się do lidera grupy Feel, ale nie usłyszał odpowiedzi. Problemy techniczne wzięły górę i prezenterzy zaczęli robić dobrą minę do złej gry. "Nam jeszcze trochę brakuje do perfekcji dziewczyn. Mamy się od kogo uczyć. Mamy mistrzynie" - skwitowała Ewa Drzyzga, a Skórzyński nie tracił nadziei. "W każdym razie łączyliśmy się z Piotrem, może jeszcze nam się uda. Piotr chciał was bardzo pozdrowić, bo jest z wami całym sercem, tak jak cała Polska " - podsumował prowadzący "Dzień dobry TVN", ale jednak ostatecznie do rozmowy z nim nie doszło.

Krzysztof Skórzyński uczy się od Drzyzgi

Krzysztof Skórzyński niedawno opowiadał, że lubi bardzo pracę ze swoją nową telewizyjną partnerką. "Ewa Drzyzga to jest jedna z najlepszych dziennikarek w tym kraju. Nie było momentu, że się nie dogadaliśmy. Od razu weszliśmy, dogadaliśmy się. Też się znamy, więc to też było dużo prostsze" - powiedział w rozmowie z "Party" Krzysztof Skórzyński. Według niego, prezenterka jest bardzo inspirująca. "Ja się od Ewy uczę każdego dnia, w każdym jednym wydaniu. Mam nadzieję, że także coś Ewie oddaję. Oboje bardzo poważnie podchodzimy do swojej pracy i to jest super mieć kogoś takiego obok siebie" - dodał w TVN24.

Ewa Drzyzga, Krzysztof Skórzyński Fot. @k.skorzynski