Kasia Tusk gotowa na Marsz Miliona Serc. Patrzymy na buty

W niedzielę 1 października w Warszawie odbędzie się Marsz Miliona Serc, który został zainicjowany przez Donalda Tuska. Organizatorzy szacują, że na wydarzeniu zgromadzi się milion osób, bo zainteresowanie jest znacznie większe niż wtedy, gdy marsz odbywał się 4 czerwca. Tłum ma ruszyć o godzinie 12 z ronda Dmowskiego. "To nie jest ot, po prostu manifestacja polityczna. Dobrze wiem, gdy milion serc bije w tym samym rytmie i to jeszcze dwa tygodnie przed wyborami" - mówił Donald Tusk. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Na wydarzeniu nie może zabraknąć jego córki.

Kasia Tusk gotowa na marsz w Warszawie. Ale elegantka

Kasia Tusk od zawsze okazuje wsparcie swojemu tacie w social mediach. Mimo że jej konto jest lifestyle'owe, to nie waha się, by wyrażać na nim swoje polityczne poglądy. Zachęca do udziału w protestach czy marszach, sama również w nich uczestnicząc. Tak jest i tym razem. Blogerka nie ukrywała, że szykuje się na Marsz Miliona Serc.

"To zachodzące słońce oznacza, że musimy już ruszyć w drogę. Widzimy się jutro, prawda?" - napisała, dodając również hashtagi "marsz miliona serc" i "kobiety na wybory". W niedzielę rano wrzuciła kolejne fotografie na InstaStories, na których pokazała zarówno swoje przyjaciółki, jak i siebie. Widać, że będzie maszerować w towarzystwie. "I reszta drużyny też już się zbiera. Na Warszawę!" - napisała. "Chciałabym teraz napisać, że namówiłam tyyyle osób, ale poszły jutro w marszu, ale to by było kłamstwo. Wszyscy powiedzieli, że jadą, nim zdążyłam ich spytać" - dodała.

Kasia Tusk instagram.com/makelifeeasier_pl

Kasia Tusk nie byłaby sobą, gdyby na to wydarzenie nie wybrała odpowiedniej stylizacji. Na marszu zaprezentuje się w modnym białym swetrze w poziome czarne pasy, do którego dopasowała czarną krótką spódniczkę. Uwagę zwracają buty - Kasia Tusk poczuła już jesień, więc wybrała wygodne sztyblety na niskim obcasie, ale za to z długimi cholewkami, sięgającymi za kolana. Przygotowała się też na wszystko - w razie chłodu ma do tego zestawu ponadczasowy trencz w beżowym kolorze. Zada szyku na ulicach Warszawy? Zdjęcia Kasi Tusk znajdziecie w galerii na górze strony.