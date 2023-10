Metamorfoza z piekła rodem. Nie zgadniecie, co zrobiono uczestniczce "Top Model"

Metamorfozy w "Top Model" od początku istnienia programu budzą wiele emocji. Nie tylko wśród uczestników, ale również wśród widzów. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu każdy z nas przyzwyczajony jest do określonego wyglądu, z którym dobrze się czuje. Czasem produkcja postawi na dość oryginalny wygląd, który nie tylko nie podoba się samej zainteresowanej, ale również pozostawia wiele do życzenia zdaniem komentujących. Nie inaczej było w przypadku Olgi w emitowanej jesienią 2021 dziesiątej edycji "Top Model".

Metamorfoza w amerykańskim "Top Model". Przeszli samych siebie?

Włosy jednak, wiadomo, odrosną i jak pokazuje przykład Olgi, nawet z najgorszej fryzury można później zrobić najpiękniejszą. Co jednak, gdyby zmieniać zęby? Właśnie na taki pomysł wpadli producenci amerykańskiej wersji "Top Model". I nie, nie chodzi o to, że zafundowali komuś hollywoodzki uśmiech, czyli rząd pięknych, idealnie prostych, śnieżnobiałych zębów.

Program w Stanach Zjednoczonych emitowany był od 2003 do 2018 roku, a przez ten czas ukazały się aż 24 sezony. Niewykluczone, że obcinanie, farbowanie, doczepianie włosów przez tyle czasu produkcja uznała za zbyt banalne, dlatego przewodnicząca jury, supermodelka Tyra Banks, poszła o krok dalej. W sezonie szóstym "America's Next Top Model" uczestniczki odwiedziły gabinet dentystyczny. Topmodelka zasugerowała niejakiej Dani Evans, że powinna zdecydować się na pozbycie się diastemy. Dziewczyna jednak kategorycznie odmówiła, przez co spotkała ją ogromna krytyka ze strony jurorów podczas panelu. "Naprawdę myślisz, że dostaniesz kontrakt Covergirl z przerwą między zębami?" - zapytała wówczas Banks uczestniczkę.

Dani była jednak zdeterminowana i... udało jej się wygrać tę edycję show. Chociaż sytuacja ta miała miejsce w 2006 roku, fragment odcinka stał się ponownie viralem w 2020 roku, od kiedy bodyshaming zaczął być publicznie linczowany. Na Banks spadła lawina krytyki. Wtedy przyznała, że było to nietaktowne.

"America's Next Top Model". Potem było już tylko gorzej

To jednak nie wszystko. W 16. sezonie amerykańskiej wersji show, zaledwie kilka lat później, do programu zgłosiła się Chelsey Hersey. Jej cechą charakterystyczną również była przerwa między jedynkami. Banks tym razem zmieniła koncepcję i wysłała uczestniczkę do dentysty, aby bardziej poszerzyć diastemę i spiłować jedynki - około milimetra z każdej strony. Co ciekawe, Chelsey zgodziła się na tę - nieodwracalną, podkreślmy - zmianę.

Moja diastema była o wiele większa, gdy byłam młodsza, dlatego w ogóle się nie obawiałam. Zaufałam Tyrze i jej zespołowi, jeśli myślała, że będzie mi to pasować i może pomóc mi to w karierze, nie miałam z tym problemu - tłumaczyła dziewczyna w wywiadzie z wetpaint.com.

Chociaż uczestniczka zajęła ostatecznie drugie miejsce, dziś nie zajmuje się już zawodowo modelingiem. Jedno jednak jest pewne - ma pamiątkę z "America's Next Top Model" na całe życie. Patrząc na to, narzuca się myśl, że uczestnicy polskiej edycji "Top model" może faktycznie nie powinni aż tak przejmować się nowymi fryzurami? Więcej zdjęć metamorfoz z "Top Model" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.