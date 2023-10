Anna Lewandowska odpuściła córkom codzienną dietę. "Cheat day"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski - nasze polsko-barcelońskie power-couple - słynie z promocji zdrowego trybu życia i odżywiania. Trenerka ma na swoim koncie książki z przepisami i dietetyczne propozycje dla każdego na każdą okazję (i to nie tylko słynny przepis na "pomidorki z cebulą"). Wiadomo też, że "Lewa" nie tylko proponuje innym, co i jak jeść, żeby było zdrowo, ale sama również trzyma się diety i angażuje do tego całą swoją rodzinę.

Lewandowska zabrała córki na lody. To nietypowy dla nich

To, że Robert Lewandowski jako czynny sportowiec musi odżywiać się bardzo zdrowo - to wiadomo. Równie zdrowo odżywiają się jednak również pociechy pary - Klara i Laura. Rodzice dbają o to, aby dziewczynki nie przesadzały ze słodyczami czy przetworzoną żywnością. Nie oznacza to jednak, że nie zapewniają im małych odstępstw od normy. Udowodniła to ostatnio trenerka fitness na swoim instagramowym profilu.

Anna Lewandowska na InstaStories pokazała urywki spędzonego dnia. Pojawiły się też zdjęcia z córkami. Dziewczynki razem z rodzicami spędziły sobotnie popołudnie poza domem. Mogło mieć to coś wspólnego z obchodzonym wówczas Dniem Chłopaka, bo kilka godzin wcześniej żona piłkarza składała panom życzenia poprzez swojego Instagrama. Najpierw zjedli wspólny posiłek w restauracji, a później przyszła kolej na deser. Trenerka pokazała, jak córki zajadają się lodami. Sama też trzymała jednego w ręce.

Cheat day - napisała gwiazda, oznajmiając tym samym, że dzisiaj cała rodzina odpuściła sobie restrykcje dietetyczne.

Anna Lewandowska fot. instagram/annalewandowska

Niedawno Lewandowscy opublikowali na swoich profilach w mediach społecznościowych nowe, wspólne zdjęcie. Na sesji w domowym zaciszu pozowali razem, w bardzo romantycznym ujęciu. Choć większość fanów nie kryła zachwytu nad tą fotografią, niemal zgodnie przyznając, że wyszli naprawdę uroczo, to jeden komentarz szczególnie rzuca się w oczy. "Przeziębi się" - napisał internauta, zwracając uwagę na to, że Robert Lewandowski nie ma na sobie żadnej koszulki. Więcej zdjęć Anny i Roberta Lewandowskich z córkami znajdziecie w galerii na górze strony.