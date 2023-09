W sobotę 30 września widzowie TVP bawią się do muzycznych hitów na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy". Impreza trwa w najlepsze, a na miejscu pojawiają się już pierwsze gwiazdy. Na imprezie nie mogło zabraknąć także Cleo, która w stolicy zaprezentowała swoje największe przeboje. Jeszcze przed rozpoczęciem show chętnie pozowała przed fotoreporterami. Na tę okazję wokalistka wybrała iście kosmiczną stylizację. Zaszalała także z fryzurą. Jak wyglądała?

Cleo na "Roztańczonym Narodowym". Jak Jane Fonda w "Barbarelli"

Cleo na "Roztańczonym Narodowym" postawiła na dość nietypową stylizację, która przypominała strój z filmów science-fiction. Gwiazda zaprezentowała się w metalicznym, srebrnym kombinezonie, który pokrywał niemal całe jej ciało. Talię przepasała masywnym pasem. Dobrała do tego wysokie, ciemne buty z licznymi paskami. Stylizację dopełniła dużymi, plastikowymi okularami.

Wokalistka zdecydowała się też na zmianę fryzury. Chociaż nie pozbawiła siebie charakterystycznego, wysoko upiętego kucyka, to tym razem trochę zaszalała. Na ściance pozowała z prawdziwą burzą loków. Głowę ozdobiła też pasującą do reszty stroju dekoracją. Założyła opaskę wykonaną z metalowych elementów, które przypominały szkło. Do zdjęć chętnie pozowała z tancerkami, które ubrane były w podobne kombinezony.

"Roztańczony Narodowy". Te gwiazdy wystąpią na Stadionie Narodowym

Raz w roku Stadion Narodowy staje się najbardziej imprezowym miejscem na mapie Polski. Na liście tegorocznego "Roztańczonego Narodowego" nie zabrakło wielkich nazwisk. W Warszawie zagra m.in. Doda czy Edyta Górniak. Dla miłośników disco polo też coś przygotowano. Na drugiej scenie wystąpi, chociażby Zenon Martyniuk z zespołem Akcent czy Weekend. Przygotowano także coś specjalnego dla tych, którzy pomimo wielkich chęci nie mogą przyjechać do stolicy, aby wysłuchać ukochanych wykonawców. Wszystkie koncerty będą pokazywane na żywo na antenie telewizyjnej "Jedynki".

W tym roku organizatorzy przygotowali też ciekawe nazwiska na liście prowadzących. Gwiazdy zapowiadać będzie Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Aleksandra Sikora i Mateusz Szymkowiak, czyli twarze znane bardzo dobrze widzom Telewizji Polskiej. Więcej zdjęć Cleo z "Roztańczonego Narodowego" znajdziecie w galerii na górze strony.