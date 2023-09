"Hotel Paradise" od kilku lat jest jednym z chętniej oglądanych tytułów na TVN-ie. Jednak najnowszy sezon wywołuje sporo kontrowersji już od pierwszego odcinka. W sieci coraz częściej można też zauważyć liczne, negatywne komentarze strony widzów. Niedawno na jaw wyszło, że biorący udział w programie Roch, jest bratem wysoko postawionego pracownika stacji. Ponadto zarzucają produkcji, że nie reaguje na zachowanie uczestników. Chociaż obgadywanie, przytyki i zażarta konkurencja to nic nowego dla tego typu programu, to tym razem przelała się czara goryczy. Fani zgłosili nawet sprawę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wspominając o przejawach przemocy psychicznej i nękania w stosunku do jednej z bohaterek. W końcu twórcy show przerwali milczenie i zareagowali. Internauci nie kryli oburzenia tym, jak się tłumaczyli.

Fani mają żal do "Hotelu Paradise". Chodzi o Łucję

W ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" z programem pożegnała się Łucja. Uczestniczka już od jakiegoś czasu wzbudzała wielkie emocje. Pozostałe mieszkanki hotelu nie szczędziły jej uszczypliwości i niepochlebnych komentarzy. Niektórzy z widzów wprost mówili, że architektka stała się ofiarą hejtu. W związku tym wielokrotnie na oficjalnych profilach show w mediach społecznościowych próbowali zwrócić na to uwagę produkcji. Wielu z nich nie kryło też oburzenia niedawnymi doniesieniami na temat koneksji Rocha w stacji.

Prawdziwa fala negatywnych komentarzy wylała się pod ostatnim postem, który opublikowano na profilu programu. "Produkcja pozwoliła na znęcanie się nad Łucją i promowanie Rocha. Brat pracownika TVN, już bardziej nie mogliście się poniżyć", "Przemilczanie mobbingu to cicha akceptacja. Oni myślą, że nic złego nie zrobili. Kto jak nie widzowie musieli stanąć w obronie Łucji?" - czytamy.

Obrzydliwa postawa społeczna, pozwalająca na szykanowanie, poniżanie i obrażanie uczestników - skrytykowała kolejna internautka.

"Hotel Paradise". Twórcy programu w końcu zabrali głos. Internauci wolą, żeby jednak milczeli

Nikt jednak nie reagował na ich uwagi. Do czasu. Ostatecznie produkcja zdecydowała się zabrać głos. Z tym że każdy, kto oczekiwał, że będzie się tłumaczyć z zachowania uczestników albo chociaż obieca poprawę, to się przeliczył. Zamiast tego zarzucono fanom... obrażanie bohaterów "Hotelu Paradise".

Kochani, wiemy, że nie podoba Wam się zachowanie uczestników, ale czy obrażając innych, nie powielacie zachowań, które Was tak bardzo odrzucają? - zapytali twórcy show.

Pod komentarzem oficjalnego profilu programu wybuchła prawdziwa burza. Internauci nie kryli swojego oburzenia. "Kto sieje wiatr, ten burzę zbiera. Brawo "Hotel Paradise" za promowanie nienawiści. To głównie wasza wina, to co się teraz dzieje", "My czujemy się obrażeni, że wy kolejny raz prowadzicie w taki sposób ten program, tolerując kolejny raz tak niewłaściwe zachowanie uczestników", "Tu nie chodzi tylko o zachowania uczestników, także o manipulacje ze strony produkcji" - pisali fani formatu. Niektórzy domagali się nawet zakończenia emisji show: "nic innego nie macie do skomentowania tylko to? Dajcie sobie spokój z dalszą emisją tego programu!", "nie da się tego oglądać". Więcej zdjęć z "Hotelu Paradise" znajdziecie w galerii na górze strony.