Paulina i Jakub Rzeźniczak poznali się, gdy ten był jeszcze z modelką Magdą Stępień. Jeszcze przed narodzinami Oliwiera piłkarz-celebryta zakończył związek z modelką i odszedł do Pauliny. Po zaledwie trzech miesiącach oświadczył się jej, a ona powiedziała "tak". Po roku para się pobrała a teraz czekają na przyjście na świat ich pierwszego dziecka.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Rzeźniczak odpowiedziała hejterom. Myślała o jednym

Paulina Rzeźniczak pozuje bez makijażu. Jak nie ona

Niedawno piłkarz zdradził, że Paulina ma za sobą poronienie. Jak się okazało, straciła dziecko dokładnie w tym samym czasie, gdy zmarł roczny Oliwier, który był owocem związku Rzeźniczaka i Stępień. Jakub opowiedział o tych bolesnych chwilach podczas słynnego wywiadu u Żurnalisty, w którym obrzucił błotem swoje byłe partnerki.

Chcieliśmy walczyć o siebie, o to, żeby móc funkcjonować. W tamtym okresie też Paulina była w ciąży i straciliśmy też tamto dziecko. Ciężko mi się o tym mówi, ale była jedna tragedia i była druga tragedia. Staraliśmy się walczyć, walczyć o siebie. Uwierz mi, że jakbyśmy się zamknęli w domu, to już byśmy z tego domu nie wyszli. Dużo osób rozumiało, że każdy przeżywa żałobę na swój sposób, ale poszliśmy tą drogą. Ślub był też spontaniczną decyzją, ale wzięliśmy go dla siebie. Tylko dla mnie i dla Pauliny. Zrobiliśmy coś, żeby dalej żyć - wyznał wtedy Jakub.

Piłkarz nie ukrywa, że gdy Paulinie udało się ponownie zajść w ciążę, był bardzo szczęśliwy. Para ukrywała ten fakt przed światem i zanim sami powiadomili o tym fanów, zdążyły ich uprzedzić... byłe partnerki Rzeźniczaka. Dumny tata jednak zdaje się już nie przejmować plotkami, a wspólnie z żoną jak najlepiej przygotowuje się do nowej dla siebie roli. Jakiś czas temu pokazywał nawet, że wyręcza żonę w zakupach. Paulina zaś na czas ciąży całkowicie zrezygnowała z makijażu i wygląda zupełnie inaczej. Nie da się ukryć, że przyszła mama zaokrągliła się również na twarzy (co zamknie buzie niektórym hejterom, twierdzącym, że jest zbyt chuda).

Influencerka stawia teraz na luźne, sportowe ubrania, które nie pokazują nachalnie jej rosnącego brzucha i nie zawsze nagrywa się w idealnej fryzurze. Wcześniej raczej ubierała się tak, by podkreślać figurę oraz stawiała na rozpuszczone włosy. W każdym razie, okres ciąży rządzi się swoimi prawami, a najważniejsze jest to, by Paulina dobrze się ze sobą czuła i żeby wszystko przebiegło bez komplikacji, czego jej oczywiście życzymy. Więcej zdjęć Rzeźniczaków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Paulina Rzeźniczak w ciąży instagram.com/paulina_rzezniczak