Tomasz Kammel pochwalił się zdjęciami ze ślubu. Pozuje z przyjacielem

Tomasz Kammel jest jednym z popularniejszych prezenterów w Polsce. Od lat rano wita widzów Telewizji Polskiej w "Pytaniu na śniadanie". Prowadził również "The Voice of Poland" czy "Dance Dance Dance". Tymczasem jego życie prywatne jest owiane tajemnicą. Chociaż pozostaje bardzo aktywny w mediach społecznościowych, to jego profile zajmują raczej sprawy zawodowe. Dlatego gwiazda wciąż potrafi zaskoczyć swoich fanów, zdradzając nieznane wcześniej fakty o sobie. Tym razem pochwalił się fanom niecodziennym zajęciem, któremu od czasu do czasu się oddaje.

Tomasz Kammel na ślubnych kadrach. Co on tam robił?

Gwiazda "Pytania na śniadanie" z samego rana w sobotę 30 września zaczęła relacjonować na swoim instagramowym profilu nietypową podróż. Kammel ogłosił, że wybiera się na ślub. Zaraz potem pokazał zdjęcie torby rozłożonej na miejskiej ławce. "Jadę autostopem" - zapowiedział. Jednak nie to było w tym wszystkim najdziwniejsze. Oznajmił, że zamierza udzielić parze młodej ślubu. "Jadę na ślub, którego mam udzielić..." - napisał.

Wszystkie niedowiarki nie musiały długo czekać na wyjaśnienia. Po kilku minutach pojawiła się kolejna relacja na InstaStories. Na opublikowanym nagraniu widać, że Tomasz Kammel faktycznie udzielił ślubu. Okazuje się, że prezenter już od dłuższego czasu ma stosowne uprawnienia. Na ślubnym kobiercu stanęła Nawojka Chałupińska, która również pracuje w branży medialnej. Niedawno została dyrektorką zarządzającą i country menager Tidal na Polskę.

Tomasz Kammel fot. instagram/tomaszkammel

Tomasz Kammel spotkał się z Damianem Michałowskim. Znają się od lat

Tomasz Kammel nie był jedyną telewizyjną gwiazdą na ceremonii. Wśród gości znalazł się też znany widzom "Dzień dobry TVN" Damian Michałowski. Okazało się, że mężczyźni, pomimo pracy w dwóch konkurencyjnych programach, bardzo dobrze się znają i przyjaźnią. Postanowili uwiecznić to spotkanie na zdjęciu. "Są kumple z wojska. Są kumple z radia!" - napisał prezenter pod fotografią.

Prowadzący "Pytanie na śniadanie" podzielił się też z fanami pięknymi okolicznościami, w jakim przyszło mu udzielać ślubu. Uroczystość odbyła się w pałacu mieszczącym się w górach Karkonosze. "A wszystko odbyło się tutaj. W ogrodach pięknego pałacu" - czytamy na Instagramie Kammela. "To był turbo piękny dzień i mega piękna noc. Moja naj sis wyszła na dobre za mąż" - podsumował prezenter. Więcej zdjęć Tomasza Kammela znajdziecie w galerii na górze strony.