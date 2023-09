Marina przyleciała do Polski i pochwaliła się tarasem, który urządziła w jednym ze swoich domów. Całość prezentuje się bardzo stylowo i urządzona jest z rozmachem. Taras wokalistki i piłkarza wygląda niczym ogromny salon. Jakby powiedziała pani Wolańska z filmu "Kogel-mogel": Tu jest jakby luksusowo.

Marina wypoczywa na tarasie. Lokum wygląda kapitalnie

Marian Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny na co dzień mieszkają w Turynie, gdyż piłkarz od 2017 roku gra we włoskim klubie Juventus. Zakochani jakiś czas temu kupili luksusowy dom i posiadłość z basenem w Hiszpanii, a dokładnie w Marbelli. To wnętrzami tego eleganckiego lokum Marina chwali się w ostatnim czasie na Instagramie. Niedawno pokazała też, jak prezentuje się sypialnie jej syna - małego Liama. Wcześniej opublikowała zdjęcia z nowoczesnej kuchni, o której można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skromnie urządzona. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że Szczęśni inwestują w nieruchomości. W 2016 roku, a więc wtedy, gdy brali ślub, kupili apartament w Warszawie. Jakiś czas temu kupili m.in. dom na warszawskim Wilanowie, a także działkę w Zakopanem. Mają także dom na wsi, po którym wokalistka oprowadzała z telefonem w dłoni. Teraz Marina pochwaliła się tarasem, który przynależy do jednego z warszawskich lokum.

Okazuje się, że ten wygląda niczym salon. Są ogromne i jasne kanapy, dywan w czarno-białe paski, czarne stoliki oraz wiklinowe kosze z roślinami. Uwagę zwraca podłoga, która przypomina drewno. Jednak największą ozdobą tarasu jest palenisko, które sprawia, że całość prezentuje się przytulnie i nabiera wyjątkowego klimatu. Warto też zwrócić uwagę na to, że Marina zadbała już o jesienną atmosferę i poustawiała na tarasie takie ozdoby, jak dynie i wrzosy. Co ciekawe z tarasu widoczne jest wejście do domu. Piosenkarka postawiła na szklane drzwi w czarnych futrynach, toteż taras wygląda niczym przedłużenie salonu. W tym można dostrzec czarny fortepian. Nie brakuje też jasnych kolorów i drewnianych wykończeń. Przypominamy, że w naszej galerii, w górnej części artykułu znajdziecie więcej zdjęć wokalistki.