Danuta Martyniuk jest w związku małżeńskim z liderem zespołu Akcent od 1989 roku. Na początku kariery muzyk sam pojawiał się na wydarzeniach branżowych. Jego żonie trochę zajęło, aby przekonać się do świata show-biznesu. Dziś widzimy, jak Danuta Martyniuk coraz śmielej podbija salony. Często przy tym chwyta za mikrofon i udziela wywiadów, a także wypowiada się na wiele tematów. Otwarcie mówi między innymi o medycynie estetycznej oraz markach luksusowych. Jak obecnie wygląda?

Danuta Martyniuk zaskakuje fryzurą. Tym razem postawiła na blond

Żona znanego muzyka pojawiła się na pokazie mody Marzeny Kuleszy. Z tej okazji założyła błyszczącą kreację - ciemną sukienkę z granatowymi zdobieniami. Charakterystycznym elementem kreacji były szerokie, prześwitujące i rozcięte rękawy. Przy wieczorowym stroju, który opinał sylwetkę, Danuta Martyniuk postawiła na jasne szpilki i zdobioną kopertówkę. Kreacja partnerki artysty to jedno, ale warto zwrócić uwagę także na jej nową fryzurę. Danuta Martyniuk przefarbowała się na blond. Widzimy, że jej kosmyki są nieco dłuższe od tych, które widzieliśmy w ostatnim czasie. Długie pasma postanowiła związać w kucyk, a fragmenty grzywki rozpuściła przy twarzy. Jak Danuta Martyniuk podoba wam się w nowej odsłonie? Ciekawe, czy żona lidera zespołu Akcent pragnie być blondynką na stałe.

Danuta Martyniuk korzysta z medycyny estetycznej. To ostatnio planowała

Ukochana Zenka Martyniuka wyznała w rozmowie z portalem Świat Gwiazd, że ma w planach pewną poprawkę w swoim wyglądzie. Nie jest tajemnicą, że korzysta ona z zabiegów medycyny estetycznej. Od czasu, kiedy zaczęła uczęszczać na tego typu poprawki wyglądu, jej skóra prezentuje się zupełnie inaczej. "Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem, jakie to ważne" - oznajmiła kilka miesięcy temu żona muzyka. Po więcej zdjęć Danuty Martyniuk zapraszamy do galerii na górze strony.