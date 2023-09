Dzieci porównały ją do... Eminema. Richardson ogłasza: Jestem dumna

Dzieje się u Moniki Richardson. Jakiś czas temu dziennikarka poinformowała, że zakończyła dwuletni związek z Konradem Wojterkowskim i wtedy zaczęły się zmiany. Pożegnała się z blond włosami na rzecz punkowej, fioletowej fryzury, co było jedynie wstępem do serii metamorfoz. Już kilka dni później zaprezentowała się w bieli, na jej głowie zagościł również róż. Najwyraźniej po serii przemian w oczach swoich dzieci zaczęła przypominać... Eminema.

Monika Richardson porównana do Eminema. "Jestem dumna"

Na Instagramie Moniki Richardson właśnie ukazała się nowa seria zdjęć, na których dziennikarka zaczęła porównywać się do słynnego rapera sprzed lat. A właściwie została porównana przez swoje dzieci. "Eminem po dwóch latach w Polsce. Dzieci mało się nie udusiły ze śmiechu po wymyśleniu tej ksywki... Że podobno mam skarpety pod kolor... Że straszny ze mnie "X"... No a "Victoria" to już potworny cringe (zażenowanie - dop. red.) i awkward (niezręczny - dop. red.) moment. A wiecie, który ten Eminem? Właśnie... Także nie wiem, jak Eminem, ale ja jestem dumna - pisała Monika Richardson na Instagramie, zestawiając swoje zdjęcia z fotkami rapera.

Monika Richardson ma za sobą sporo metamorfoz

Monika Richardson w ostatnim czasie zaserwowała samej sobie serię metamorfoz. Jak wyznała w rozmowie z Plotkiem, ma jeszcze wiele planów. Pewnego dnia możemy ją nawet zobaczyć ogoloną całkowicie na zero! "Powiem szczerze, że ja naprawdę chciałam, żeby one były różowe. Z takim celem poszłam do Oli Oleczek, do mojej ukochanej fryzjerki. Ona zrobiła te włosy takie bardziej fioletowe, ale po jednym zmyciu były już bardzo różowe, a po drugim były właściwie białawe. Poszłam do niej znowu i stwierdziłyśmy, że może taki kolor biały jednak. Wiesz, kobieta zmienną jest i jutro moje włosy mogą być np. zielone albo żółte. Nie wiem. Może na zapałkę, a może na zero? Wszystko przede mną" - mówiła Monika Richardson w rozmowie z Plotkiem. Zdjęcia dziennikarki znajdziecie na galerii na górze strony.