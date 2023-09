Roger Salla wiele lat temu próbował zrobić karierę jako piłkarz. Syn biznesmena po jakimś czasie zawiesił swoją działalność w tej branży. W ostatnim czasie zainteresował się jednak innym sportem. Obecnie walczy jako zawodnik MMA. Salla zaliczył właśnie drugie starcie we freak-fightowej federacji Fame MMA. Mężczyźnie udało się zwyciężyć. Jego największą kibicką była ukochana żona, Karolina Pisarek. Kobieta wyznała, co czuła, gdy jej mąż zdobył puchar.

Karolina Pisarek o wygranej Rogera na Fame MMA. Nie kryje dumy z ukochanego

Karolina Pisarek i Roger Salla poznali się na sali treningowej. Modelka jakiś czas temu pokochała tajski boks. Po czasie postanowiła poszukać miejsca, które oferuje zajęcia z tego zakresu. Na trzecich ćwiczeniach pojawił się właśnie jej przyszły mąż. Z czasem para poznała się bliżej i kompletnie w sobie zakochała. Dziś oboje tworzą szczęśliwe małżeństwo. Co jakiś czas chwalą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych.

Od jakiegoś czasu Salla przygotowywał się do drugiej walki na Fame MMA. Pisarek bardzo go wspierała. Ogromnie cieszyła się, gdy jej ukochany pokonała Endiego z wynikiem 2:0. Po walce wyznała w rozmowie z Plotkiem, jakie emocje czuła. "Emocjonalny rollercoaster. Raz spokój, raz stres. Przed samym wejściem Rogera do klatki miałam łzy w oczach. Najbliższych przeżywa się bardziej niż siebie. Jestem dumna z mojego męża, dał kolejny raz dobry popis w klatce! Swoją determinację i ciężką pracą dopiął swego. Dziś świętujemy" - napisała Karolina Pisarek. Nie da się ukryć, że wsparcie też jest częścią sukcesu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Karolina Pisarek nie mogła powstrzymać radości po wygranej męża. Salla podziękował ukochanej

Tuż po wygranej męża, dumna Karolina Pisarek weszła do oktagonu. Nie kryła szczęścia. Roger Salla w czułych słowach podziękował najbliższym osobom. Nie zabrakło specjalnego podziękowania dla żony. "Dziękuję federacji Fame i dziękuję z całego serca moim przyjaciołom, mojej rodzinie, która przyjechała z Warszawy kawał drogi tutaj tylko dla mnie. Kocham was, to jest dla was, dla mojej żony. Jesteś najcudowniejszą kobietą na świecie" - powiedział Salla.