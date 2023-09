Król Karol III i książę Harry nie rozmawiają od miesięcy. A tu nagle takie wieści

Król Karol III ma świetny kontakt z księciem Williamem, który wywiązuje się z obowiązków narzuconych przez rodzinę królewską. Nie można tego powiedzieć o relacji monarchy z księciem Harrym, który wiedzie "normalne" życie razem z żoną i dziećmi w Kalifornii. Najnowsze nowiny mówią o tym, że konflikt ojca z synem ma się wkrótce zakończyć. Przynajmniej ze strony króla.

Chęć pogodzenia się króla Karola III z synem to nie kwestia ojcowskiej miłości. Jakie intencje ma monarcha?

Od dawna książę Harry nie był widziany na jednym wydarzeniu z własnym ojcem. Wszystko z powodu ich oziębłych relacji. Były pracownik Pałacu Buckingham udzielił komentarza Daily Beast, nawiązując do sporu ojca i syna. Podobno król pragnie wyciągnąć dłoń do księcia Harry'ego. Dlaczego zależałoby mu na pogodzeniu się z synem? "Ostatecznie Karol ma nie tylko osobistą, ale także strategiczną potrzebę rozwiązania tej kwestii" - czytamy na stronie zagranicznego źródła. Ponadto bliski królewskiej pary zdradził, że król nie oczekuje przeprosin ze strony księcia Harry'ego. W tej kwestii ma doradzać mu ukochana królowa Camilla. Ciekawe, czy ich relacja finalnie ulegnie poprawie. Na Daily Beast dodatkowo czytamy: "To niedopuszczalne, aby król, który jest narodowym symbolem jedności, pozostawał w tak złych stosunkach ze swoim synem."

Książę Harry o tym, jak był traktowany przez ojca

Niektórych wypowiedzi syna króla Karola III nie da się wymazać z pamięci. Książę Harry niejednokrotnie publicznie prał brudy. "Traktował mnie tak, jak sam był traktowany" - mówił syn monarchy w rozmowie z "Armchair Expert", gdzie przyznał, że nie popiera metody, w jakiej został wychowany. Dodał ponadto: "My jako rodzice powinniśmy starać się robić tak, by móc później powiedzieć: 'Wiesz co? To przytrafiło się mnie i zadbam, by nie przytrafiło się tobie'". Książę Harry postanowił zafundować całkowicie inną rzeczywistość swoim dzieciom. "I teraz jestem tutaj. Wyprowadziłem się z całą rodziną do USA, nie taki był plan, ale czasami trzeba podjąć decyzję i postawić na pierwszym miejscu swoją rodzinę i zdrowie psychiczne". Zdjęcia księcia Harry'ego i króla znajdziecie w naszej galerii na górze strony.