Roch z "Hotelu Paradise" uronił kilka łez i się zaczęło. Nowa uczestniczka musiała zmienić decyzję

Wielka telenowela w "Hotelu Paradise" trwa, a jej głównym bohaterem jest Roch, który jak się okazało ma brata postawionego na wysokim stanowisku w TVN, choć wedle regulaminu poprzednich edycji (a ten się zmienił dopiero przy okazji nowej odsłony), w programie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z pracownikami stacji. Według doniesień innych uczestników, szybko mieli się dowiedzieć o tym, kto jest jego rodziną. Oprócz tego jego gwardia starała się ze wszystkich sił uprzykrzyć życie innej mieszkance hotelu Łucji i knuli, co zrobić, aby jak najszybciej ją wyrzucić z wyspy. Okazuje się, że tuż po Pandorze doszło do jeszcze jednej dość interesującej sytuacji.

Decyzja nowej mieszkanki hotelu nieźle namieszała

Mieszkańcy "Hotelu Paradise" dzień przed Rajskim Rozdaniem udali się na Pandorę, gdzie odpowiadali na pytania pozostałych uczestników. W tym samym czasie podglądała ich nowa uczestniczka Oliwia, która tuż po wejściu musiała wybrać mężczyznę, z którym stworzy parę. Tym samym jego dotychczasowa partnerka musiała szybko spakować walizki i opuścić wyspę. Początkowo ten wybór padł na Kornelię, wówczas związaną ze swoim skrytym obiektem westchnień Rochem. Jej przyjaciółka Justyna, a tym samym luba uczestnika, skorzystała z wygranego przywileju, jaki otrzymała i nie zgodziła się z decyzją. Był to jednak strzał w kolano, ponieważ kolejnym wyborem Oliwii był Marvin - jej aktualny partner (wiązało się to z roszadami we wcześniejszych odcinkach). Wtedy też ekipa Rośka musiała pożegnać ze łzami w oczach jedną ze swoich przyjaciółek. Okazuje się, że ta Pandora skrywała jedną tajemnicę.

Roch maczał palce w decyzji Oliwii

Justyna w najnowszym Q&A na Instagramie wyznała, że nie miała pojęcia o tym, że jej veto będzie dawało możliwość Oliwii dokonania jeszcze jednego wyboru. Jak sama ujawniła, poprosiła nową uczestniczkę, aby wybrała kogoś dalej od ich trójki i wtedy stwierdziła, że mogłaby stworzyć parę z Pawłem, co wiązałoby się z odpadnięciem Tori - przyjaciółki Rocha. Uczestnik zaczął płakać, zestresowana mieszkanka wskazała Patryka, jednak ponownie poproszono ją o zmianę. "Sytuacja w telewizji trwała nie wiem, może z 20 sekund, jednak w rzeczywistości to trwało kilka minut. Dając Kori motyla, poprosiłam Oliwię, żeby wybrała jak najdalej od nas. Wybór padł na Pablo, który był z Tori jednak Roch zaczął płakać i powiedział "Nie tak daleko", potem wybór padł na Patryka i już Wiktoria miała odchodzić jednak weszła w to za duża manipulacja, za dużo łez, za dużo słów wypowiedzianych do Oliwii..." - zdradziła Justyna na InstaStories. Trzeba przyznać, że był to dość interesujący scenariusz. Zdjęcia z "Hotelu Paradise" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

