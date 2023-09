Niedawno Lech Wałęsa obchodził 80. urodziny. Z tej okazji została wyprawiona huczna uroczystość. Na benefisie pojawiło się mnóstwo znanych gości. Wśród nich byli między innymi Henryka Krzywonos czy Monika Olejnik. Pojawił się również Robert Więckiewicz, który wcielił się w rolę prezydenta w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei". W roli prowadzącego imprezy wystąpił Maciej Stuhr. W trakcie wydarzenia doszło do niezręcznej sytuacji.

Natalia Szroeder usłyszała nietypowy komentarz od Lecha Wałęsy. Prezydent przesadził?

Lech Wałęsa świętował 80. urodziny. Na uroczystości pojawiła się również muzyka na żywo. Dla byłego prezydenta zaśpiewała między innymi Natalia Szroeder. Piosenkarka wybrała utwór Czerwonych Gitar pt. "Nie spoczniemy". Tuż po występie rozpoczęły się gromkie oklaski. Lech Wałęsa postanowił dodać kilka słów od siebie. "Ja pani bardzo dziękuję i zgłaszam do pani praktyczną prośbę, by pani już nie schodziła z wagi, bo pani będzie miała problem pocałować na wodę pod prysznicem" - powiedział bez wahania. Nie da się ukryć, że nietypowy komentarz wyprowadził artystkę z równowagi. Nikt nie spodziewał się takich słów o sylwetce piosenkarki. "To wielki zaszczyt być tutaj" - powiedziała zmieszana Natalia Szroeder. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Stuhr dolał oliwy do ognia? Próbował ratować sytuację

Tuż po niesmacznym komentarzu dotyczącym figury Natalii Szroeder ze strony byłego prezydenta, głos zabrał Maciej Stuhr. Próbował rozluźnić atmosferę żartem. "Panie prezydencie jest wielkim honorem być tutaj z panem, ale jest też bardzo miło mieć garderobę koło Natalii" - powiedział ze śmiechem. Tego typu słowa nie przypadły do gustu pewnej osobie. Jan Krzysztof Bielecki nie omieszkał tego nie skomentować. "Panie Maćku, można zgłosić panu reklamację? Jestem zdruzgotany tym, że prezydent tak zareagował na ten recital" - stwierdził. Co sądzicie o całej sytuacji? ZOBACZ TEŻ: Natalia Szroeder wrzuciła zdjęcie siateczkowej stylizacji. I się zaczęło. "Niesmaczny strój"

Natalia Szroeder fot. KAPIF.pl