Tajemniczy mężczyzna całuje Britney Spears. Ta wspomina o rozwodzie

W połowie sierpnia tego roku do mediów trafiła informacja o tym, że małżeństwo Britney Spears dobiega końca. "Księżniczka popu" poznała swojego jeszcze męża na planie teledysku do piosenki "Slumber Party" i zaczęła się spotykać z o 12 lat młodszym modelem Samem Asgharim. Na kilka miesięcy przed zwolnieniem z kurateli poinformowali, że się zaręczyli i już rok później w czerwcu 2022 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Ich wspólna droga szybko się zakończyła. Mężczyzna 16 sierpnia 2023 roku złożył pozew o rozwód. Tymczasem piosenkarka publikuje zdjęcie z innym mężczyzną i odnosi się do obecnej sytuacji.

Britney Spears opublikowała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną

Z filmu dokumentalnego telewizji New Fox "Britney Spears: rozwód i rozpacz" mogliśmy się dowiedzieć, że gwieździe i jej mężowi już od jakiegoś czasu się nie układało. Podczas jednej z kłótni Britney Spears potknęła się o stolik i uderzyła, rozbijając głowę. Konieczne było założenie szwów. Obecnie piosenkarka czeka na sfinalizowanie sprawy rozwodowej i jak sama przyznała na Instagramie, ciężko to znosi. Na szczęście może liczyć na ogromne wsparcie przyjaciół. W tym gronie znalazł się pewien tajemniczy mężczyzna, które czule obejmował ją na nowych zdjęciach.

Jestem szczęściarą, że mam wspaniałych przyjaciół! Pozytywne afirmacje są dla mnie teraz ważne. Mówię to, bo przechodzę przez rozwód i muszę wspominać moją przeszłość... powiedzmy, że nie jest łatwo. Ja tylko mówię! Miłość do siebie jest tak niewiarygodnie ważna. Obudziłam się i popłakałam, bo poczułam wdzięczność, że jestem w tak pięknym miejscu! - pisała Britney Spears na Instagramie.

Britney Spears świętuje rozwód w towarzystwie sześciu mężczyzn

Britney Spears na chwilę po tym, jak do mediów wyciekła informacja o rozwodzie, zorganizowała huczną imprezę. Zaprosiła do domu znajomego sześciu przyjaciół. Na nagraniach można było zobaczyć, że jeden z nich próbował lizać jej nogę, kiedy inny instruował go "Zacznij od buta, stary". Na następnym ujęciu mogliśmy zobaczyć jak pięcioro z nich trzymało księżniczkę popu bez koszulki przy basenie, a ona wtórowała: "Okej, fajnie!". Więcej zdjęć Britney Spears znajdziesz w naszej galerii na górze strony.