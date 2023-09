Afera między żonami Skiby. Do akcji wkroczył jego syn

Członek zespołu Big Cyc był w małżeństwie z Renatą Skibą przez 34 lata. Z dawnego związku Skiba ma dwóch synów - Tymoteusza i Tytusa. Dziś wiemy, że serce muzyka należy do Karoliny Kempińskiej, z którą artysta chętnie się pokazuje. Co o tym sądzi młodszy syn Skiby? Postanowił podzielić się swoją opinią w mediach.

Tytus Skiba nie ma pozytywnych relacji z ojcem. Nie ma też dobrego zdania o drugiej żonie Skiby

Syn wokalisty nie otrzymał zaproszenia na ślub ojca i Kempinśkiej, co jest dowodem na to, że nie ma ze muzykiem poprawnych stosunków. Tytus Skiba postanowił szerzej wypowiedzieć się na ten temat, przy okazji wbijając szpilę partnerce artysty. "Mój brat i ja jesteśmy dorosłymi ludźmi i sami decydujemy, z kim utrzymujemy kontakty. Nikt nie zabraniał nam kontaktowania się z kimkolwiek. W wypowiedziach tej pani trudno doszukać się prawdy" - czytamy na ShowNews. Co ciekawe, Krzysztof Skiba mówił, że rozstał się mamą Tytusa w pokojowej atmosferze. Renata Skiba uważa jednak co innego. "Trudno o zgodę między byłymi partnerami, z których jeden zdradzał, oszukiwał, kłamał i prowadził podwójne życie - i to przez przynajmniej dwa lata" - zwierzyła się wspomnianemu portalowi.

Tytus Skiba TVN

O weselu Skiby mówiła cała Polska. Tak jego oryginalne menu skomentowała Janachowska

Artysta w jednym z wywiadów zdradził, że Kempińska wpadła na pomysł, aby przygotować bezmięsne wesele. Zapytaliśmy się Janachowskiej, co uważa o takiej koncepcji. "Bardzo odważna decyzja jak na Polskę, gdzie w kwestii menu jesteśmy tradycjonalistami. Patrząc przez przekrój Polski, te potrawy jednak są podobne, jak są inne, to goście są podobni. Zafundowanie wszystkim gościom wegańskiego menu jest dużą odwagą, ale to jest impreza młodej pary i ona powinna być od początku do końca uszyta tak, jak oni chcą i ma być realizacją ich marzeń. Więc jeżeli oni chcieli zrobić weselne menu, to nic nie powinno ich zatrzymać, nawet jeśli część gości na pewno skrytykuje ten pomysł" - powiedziała ekspertka w rozmowie z nami. Zdjęcia Skiby znajdziecie w naszej galerii.