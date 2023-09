Ida Nowakowska i Tomasz Wolny tworzą jeden z nieodłącznych duetów "Pytania na ścianie". To właśnie oni zaczęli ostatni dzień września wraz z widzami śniadaniówki. Mimo niepogody nastroje w studiu wszystkim dopisywały. Musieli jednak nagle przerwać jeden z segmentów, a wszystko za sprawą drobnych problemów z gościem, który zaczął uciekać w kierunku wysokiej trawy, a prowadząca musiała szybko interweniować.

Ida Nowakowska ruszyła w pogoń za gościem "Pytania na śniadanie".

W sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie" poruszono między innymi temat wykonywania własnoręcznych zabawek dla kota. Z tego powodu w studiu oczywiście nie mogło zabraknąć specjalnego gościa, jakim była ruda kotka. W pewnym momencie zeskoczyła ze stołu i zniknęła z pola widzenia prowadzących. Zestresowana Ida Nowakowska ruszyła na ratunek. "On idzie w gąszcze! Ja się martwię" - mówiła. Po chwili dołączył do niej Tomasz Wolny, który pomagał jej szukać czworonoga w wysokiej trawie. "Ty działaj, a my wrócimy z kotem" - dodał. Widać było, że prowadząca bardzo się przejęła: "Nie wiem, jak tam przejść". Na szczęście mogła liczyć na telewizyjnego partnera, który uratował gościa. "Mamy go!" - zatriumfował. Historia powtórzyła się ponownie po kilku minutach. Prezenter jednak bardzo szybko odnalazł kota i trzymał go na rękach do końca segmentu.

Wpadki w "Pytaniu na śniadanie" z udziałem Idy Nowakowskiej

Telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami, o czym niejednokrotnie przekonała się Ida Nowakowska. W jednym z wydań po Met Gali poświęconej twórczości Karla Lagerfelda spierała się z Martą Surnik o to, czy znany projektant wciąż żyje. Innym razem została szybko zestrofowana przez Dodę, kiedy zaczęła chwalić aparycję Dariusza Pachuta. Z kolei w styczniowym wydaniu z Tomaszem Wolnym była świadkiem prawdziwej eksplozji. Do niebezpiecznej sytuacji doszło po tym, jak próbowano przygotować jajko w mikrofalówce, a to roztrzaskało się na drobne kawałki. Zdjęcia Idy Nowakowskiej i Tomasza Wolnego z "Pytania na śniadanie" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.