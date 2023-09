O Magdalenie Stępień od wielu lat nie przestaje być głośno. Dała się poznać w show "Top Model". Następnie prasa rozpisywała się na temat jej związku z Jakubem Rzeźniczakiem. Dawna para doczekała się nawet dziecka. Niestety, Magda musiała zmierzyć się z ogromną tragedią. U jej kilkumiesięcznego syna zdiagnozowano nowotwór. Chłopiec zmarł. Obecnie Stępień regularnie udziela się w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stępień mocno o hejterach. "Są dwa miejsca, w które się człowiekowi nie zagląda"

Magdalena Stępień była przerażona tymi komentarzami. Odpowiedziała

Magdalena Stępień prowadzi profil na Instagramie, gdzie często dodaje zdjęcia z życia prywatnego. Jej poczynania w sieci obserwuje ponad 250 tysięcy osób. Jakiś czas temu 32-latka zaprezentowała się w stroju kąpielowym. Celebrytka wyjechała na wakacje, aby w końcu odpocząć. "Najbliższy urlop chcę wykorzystać w pełni, czerpiąc radość z każdego dnia z bliskimi mi osobami, doceniając każdą chwilę" - mówiła wówczas. Jak się okazało, część internautów negatywnie zareagowała na jej sylwetkę. Stępień postanowiła pokazać, co sądzi o działaniach hejterów.

"Wczoraj dostałam komentarz pod zdjęciem: schudnij, bo tyjesz w oczach. Nie dziękuję, nie skorzystam! Dobrze się czuję w swoim ciele. Chwilami przerażają mnie niektórzy ludzie" - przyznała Stępień. Pisząc te słowa, również zapozowała w stroju. Pokazała, że kompletnie nie przejmuje się docinkami w sieci. Więcej zdjęć Magdy Stępień znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Magdalena Stępień mierzy się z hejterami. Celebrytka nie zawsze gryzie się w język

Nie jest to pierwszy raz, gdy Magda Stępień otrzymała negatywny komentarz. Jakiś czas temu zorganizowała serię Q&A na profilu na Instagramie. Jedna z obserwatorek zarzuciła jej zmianę sylwetki. Zapytała również o tendencję do tycia. Komentarz sfrustrował celebrytkę. "Nie na miejscu są takie pytania. Nie uważam się za osobę mającą problem z wagą. Gdy byłam "szczypiorem" pisaliście mi, że niezdrowo wyglądam, gdy wróciłam do swojej wagi, piszecie mi, że przytyłam. Ciało kobiety się zmienia, nic w życiu nie jest na zawsze (...)" - napisała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Magdalena Stępień zdradziła, czy chciałaby mieć jeszcze dzieci. Jednoznaczna odpowiedź