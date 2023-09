Ale buciory! Fani Rozenek ich nie docenili. "Noga jak Yeti"

Małgorzata Rozenek-Majdan regularnie dba o aktywność na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 1,5 miliona użytkowników. Na profilu pokazuje zdjęcia rodziny, kulisy kampanii społecznych czy promuje wybrane marki. Pod jej zdjęciami nie brakuje komentarzy fanów prezenterki, jak i krytyków. Co tym razem stało się tematem do dyskusji? Buty Rozenek-Majdan o charakterystycznym wyglądzie.

Rozenek-Majdan zapozowała w nowych butach. Obserwatorka porównała je do żelazka

Przeważnie widzimy prezenterkę w eleganckich strojach, lecz od czasu do czasu pokazuje się w luźniejszych kreacjach. Tym razem Rozenek-Majdan zapozowała do zdjęcia w sportowym komplecie, czapce i butach na platformie, który wywołały u niektórych oburzenie. Wszystko przez ich nietypowy wygląd oraz markę. "Mi się nie klei to, że Małgosiu stawiasz na dobrą jakość produktów zarówno w jedzeniu, suplementacji, jak i w ubraniach (chociażby twoja marka), a wchodzisz we współpracę z butami, które są po prostu masówką z Azji…" - zarzuciła jedna z internautek. "Sorki, ale ma pani nogę jak Yeti", "But typu żelazko" - piszą inni obserwatorzy prezenterki. Nie zabrakło przy tym obrońców Rozenek-Majdan. "O zleciały się stylistki Grażyny od siedmiu boleści! - czytamy. Sytuacja pokazuje, że każdy z nas ma inny gust.

Rozenek-Majdan mówi głośno o ważnych sprawach. Co uważa w takim razie o milczącej postawie pierwszej damy?

"Powinna zabierać głos w sprawach ważnych dla środowiska kobiecego. Bardzo dziwi mnie brak wypowiadania się pierwszej damy w kontekście nauczycielskim. Sama jest nauczycielką z zawodu, rozumie to środowisko bardzo dobrze. Publiczna działalność pierwszej damy powinna inspirować, powinna wyznaczać szlak, powinna pokazywać, w którym kierunku kobiety powinny działać i myślę, że tego nam brakuje" - tak o Agacie Dudzie mówiła prezenterka w rozmowie z Pomponikiem. Pochwaliła przy tym byłe pierwsze damy, które bardzo dobrze wywiązywały się ze swoich obowiązków. "Maria Kaczyńska i Jolanta Kwaśniewska, dwie damy, które wysoko podniosły poprzeczkę i podniosły standardy" - oznajmiła Rozenek-Majdan. Jej zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.