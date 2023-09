Film Agnieszki Holland "Zielona granica" wzbudził niemałe kontrowersje we wszystkich kręgach - zarówno artystycznych, jak i politycznych. Nagonkę na nagrodzony na festiwalu w Wenecji obraz prowadzi Telewizja Polska, a także politycy rządzącej partii. "Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła 'tylko świnie siedzą w kinie' znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej" - stwierdził Andrzej Duda w rozmowie w TVP Info. Za udział w projekcie Agnieszki Holland mocno obrywa się także aktorom, którzy zagrali w "Zielonej granicy".

Maciej Stuhr dostanie pozew za "Zieloną granicę". Mówił o tym ze sceny

Do członków obsady filmu zalicza się m.in. Maciej Stuhr. Aktor 29 września prowadził benefis Lecha Wałęsy z okazji 80. urodzin byłego prezydenta. Ze sceny kilkukrotnie pokusił się o szpile w stronę krytyków produkcji. Jednak najlepsze miało dopiero nadejść. Stuhr, zapowiadając Roberta Więckiewicza, zszokował wszystkich. Gwiazdor przyznał, że on sam ma "zostać pozwany za rolę w ostatnim filmie". W mediach od kilku dni krąży informacja, że pozywającym ma być organizator Marszu Niepodległości, Robert Bąkiewicz. Artysta nie krył również zaskoczenia, jednak ta sytuacja była dla niego tak kuriozalna, że przyznał, że pozostaje się z niej tylko śmiać.

Być może państwo są zdumieni, że teraz na scenę zaproszę aktora. Czasy są takie, że aktorzy stają się coraz ważniejsi. Ja jadąc tutaj, dowiedziałem się, że mam zostać pozwany do sądu za rolę, którą ostatnio zagrałem. (...) Państwo wyglądacie na dość inteligentnych ludzi. Ja powtórzę, aktor zostaje pozwany za rolę, którą odegrał. Jest z nami Robert Więckiewicz, który być może również zostanie pozwany za rolę Lecha Wałęsy w filmie Andrzeja Wajdy - powiedział.

Widownia i obecni na scenie goście nie kryli zaskoczenia. Sam Stuhr jednak nie był zdumiony, dlatego pozwolił sobie na żarty. Na co dzień aktor wraz z żoną mierzy się z falą hejtu, groźbami i zastraszeniami, o czym żona aktora informowała niedawno na Instagramie. "Kiedy ta k***a i zakała Polski ma zamiar wy*****alać? Jakby co, to z chłopakami możemy mu pomóc się 'szybciej' spakować" - piszą niektórzy hejterzy. Więcej zdjęć Macieja Stuhra znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

