17 września 2013 roku życie Weroniki Rosati diametralnie się zmieniło. Młoda planowała budowanie kariery za granicą, jednak musiało to zejść na dalszy plan. Wszystko przez to, że doznała wypadku samochodowego. Piotr Adamczyk, który wówczas kierował pojazdem, stracił nad nim panowanie i wpadli w poślizg. Aktor wyszedł z tego bez szwanku, natomiast ona doznała ciężkiego urazu, który do dziś nie pozwala jej funkcjonować w pełni normalnie.

Weronika Rosati do dziś odczuwa skutki tragicznego wypadku

Po zakończeniu leczenia Weronika Rosati musiała się udać na rehabilitację. Od wydarzeń tamtej nocy minęło już dziesięć lat, a mimo to nie udało się jej wrócić do pełni zdrowia. W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że wciąż odczuwa ból i musi na siebie uważać. Zapisała się nawet na dodatkowe zajęcia, które pomagają jej we wzmocnieniu mięśni.

Bardzo poważnie traktuję rehabilitację i chodzę na pilates i jogę, gdzie to wzmacnia mięśnie. Jednym słowem, dbam o to, żeby ta noga była w jak najlepszej formie. No, ale starzeję się, więc wiadomo, że takie osłabione punkty, które uległy jakiemuś urazowi, z czasem mogą się pogorszyć - wyznała Weronika Rosati w rozmowie z Pudelkiem.

Weronika Rosati o relacjach z Piotrem Adamczykiem

O wypadku z udziałem Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka do dziś rozpisują się media. Najgorsze były jednak początki. Aktorka nie miała szans na spokojny powrót do normalnego życia ze względu na to, że wszędzie czyhali na nią paparazzi. "Dla mnie ten wypadek był traumą. [...] zamieszanie medialne, które było wręcz nagonką. Paparazzi, którzy rzucali się na maskę samochodu, jak wyjeżdżałam ze szpitala... Nie życzę tego nikomu". Z kolei zapytana o to, czy dziś ma kontakt z byłym partnerem, odpowiedziała krótko: "Nie odzywał się od bardzo wielu lat". Przypominamy, że nie tak dawno temu przepychali się w mediach na temat wypadku. Wówczas Rosati ujawniła, że od lat nie otrzymuje już pomocy finansowej od Adamczyka na rehabilitację. Zdjęcia Weroniki Rosati znajdziesz w naszej galerii na górze strony.