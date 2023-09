Roger Salla przed laty próbował swoich sił w piłce nożnej. Nie wiadomo, dlaczego syn znanego biznesmena przerwał karierę piłkarską. Po latach wrócił do zawodowych występów sportowych, tym razem jako zawodnik MMA. Właśnie rozegrał swoją drugą walkę, którą, podobnie jak pierwszą, wygrał bez większego trudu.

Karolinę Pisarek rozpiera duma. Roger Salla po raz drugi triumfuje

Salla zmiażdżył przeciwnika już po paru minutach. Mąż Karoliny Pisarek pokonał rywalizującego z nim debiutanta, Endiego, 2:0. Co pozwoliło mu wygrać? Z pewnością ciosy w łydkę, w których się specjalizuje i, jak podkreśla, "zostały mu one jeszcze z treningów piłki nożnej". Dumna żona była tak rozemocjonowana, że migiem wparowała do oktagonu i dała ukochanemu buziaka. Salla nie pozostał dłużny, ponieważ w czułych słowach dziękował rodzinie, przyjaciołom oraz, rzecz jasna, żonie, którą określił "najcudowniejszą kobietą na świecie".

Chciałem wam zrobić show, mówiłem, że zrobię. Troszeczkę ręce odpuściły. Leciałem na wariata, bo wiedziałem, że trafiłem go parę razy. Twardy chłop. W połowie, w przerwie, trenerzy powiedzieli, że mam kopać w łydę, a to potrafię z piłki nożnej. Udało się. Gratulacje też dla mojego przeciwnika. (...) Dziękuję wam bardzo, myślę, że zobaczymy się jeszcze parę razy. Dziękuję federacji Fame i dziękuję z całego serca moim przyjaciołom, mojej rodzinie, która przyjechała z Warszawy kawał drogi tutaj tylko dla mnie. Kocham was, to jest dla was, dla mojej żony. Jesteś najcudowniejszą kobietą na świecie - mówił Salla zaraz po wygranej walce.

Historia miłości Pisarek i Salli zaczęła się... w oktagonie? To była miłość od pierwszego wejrzenia!

Roger Salla kocha sporty walki i trenuje je już od wielu lat. Właśnie na sali treningowej poznał swoją przyszłą żonę, Karolinę Pisarek, gdzie modelka trenowała tajski boks. Pisarek poznała ten sport w Los Angeles, a później szukała podobnego miejsca w Warszawie. Na trzecich zajęciach pojawił się właśnie Salla, który przyszedł na nie, bo dowiedział się od swojego przyjaciela (trenera Pisarek), że modelka tam przychodzi. Więcej zdjęć Rogera Salli i Karoliny Pisarek z walki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Karolina Pisarek daje buzi Rogerowi Salli SCREEN FAME MMA https://www.youtube.com/watch?v=dnjMyrEFids