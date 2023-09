Wiadomo, czemu Kulczyk rozwiódł się z żoną. Przetakiewicz wyznała prawdę dopiero po latach

Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk poznali się, gdy miliarder był zajęty. Wówczas jego żoną była Grażyna Kulczyk. Na początku oboje nie afiszowali się z miłością. Po raz pierwszy razem pokazali się publicznie w 2006 roku i od tamtej pory byli jak papużki nierozłączki. Pomimo tego, że uchodzili za idealną parę, to łączące ich uczucie nie przetrwało próby czasu. Zakochani rozstali się po dziesięciu latach znajomości. Miliarder umarł w 2015 roku.

Przetakiewicz o miłości do Kulczyka

Joanna Przetakiewicz nie czuła się komfortowo z tym, że Jan Kulczyk, wchodząc z nią w związek, ma żonę. Miała wtedy na to jednak proste wytłumaczenie. Wydawało się jej, że kieruje się miłością. "To była tak wielka miłość z mojej strony, że ona mimo wszystko była o wiele silniejsza niż wyrzuty sumienia, które miałam. Było mi przykro z powodu tej całej sytuacji. Była to smutna sytuacja, to jest rodzinna tragedia" - wyznała celebrytka. Czas jednak leczy rany. Po latach dodała, że Grażyna Kulczyk jej wybaczyła. Według niej, dziś mają nawet dobre relacje. Zdjęcia Joanny Przetakiewicz i Jana Kulczyka znajdziecie w galerii na górze strony.

"Grażyna Kulczyk okazała się kobietą o niesamowitej klasie. Spotkaliśmy się na pierwszej rocznicy śmierci Jana (...). Nasze rozmowy były tak nieprawdopodobnie szczere i wspierające, że wtedy zrozumiałam, dlaczego Jan tak długo był z Grażyną i dlaczego to jest tak wyjątkowa osoba (...). To się jej po prostu należy, żeby tak powiedzieć - wyznała Joanna w rozmowie z Pudelkiem.

Nie chciała nigdy być tylko bezrobotną żoną męża

Joanna Przetakiewicz zwróciła niedawno uwagę na kobiety, które będąc w związku z bogatymi mężczyznami, porzucają swoje życie zawodowe i oddają się tylko domowym obowiązkom. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że dla niej zawsze było ważne spełnienie zawodowe. "Bardzo często jest tak, że mężczyźni, którzy mają wybitną karierę, wolą, kiedy ich żony nie pracują, ponieważ oni chcą mieć tę drugą stronę, która się dostosowuje. Taka kobieta jest dla nich wsparciem" - stwierdziła w rozmowie z Żurnalistą i dodała, że ona by tak nie umiała. Według niej, większość mężczyzn chce mieć przy sobie kobietę, która "się dostosowuje, ma w sobie spokój, relaks".

Joanna Przetakiewicz na evencie KAPiF.pl / KAPIF.pl