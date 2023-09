David Beckham całuje 12-letnią córkę w usta. Z tego gestu już musiał się tłumaczyć

David Beckham znów rozemocjonował internautów. Wszystko za sprawą filmiku, który niedawno udostępnił. Nie byłoby w nim niczego dziwnego - wraz z córką szykował się na pokaz mody Victorii Beckham na sezon PFW [pre-Fall-Winter, czyli przed jesienno-zimowym]. 12-letnia Harper - najmłodsza latorośl Beckhamów - przygotowywała tacie delikatny makijaż (wiadomo, reflektory z każdej strony), po czym ten podziękował jej całusem w usta.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan zdradził. Tak wygląda jego emerytura

Beckham przegiął? Internauci są podzieleni

Komentujący zarzucili Beckhamowi, że pocałunek był w usta, co zdaniem niektórych nie powinno się wydarzyć. Pocałunek Beckhama i jego córki jedni określili mianem "disgusting", czyli obrzydliwego. Inni zaś twierdzili, że jest to "piękne" i przedstawia "bliską więź", jaka łączy go z Harper.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy David pocałował córkę w usta, a podobnie całowała ją również Victoria. W 2017 roku David, który jest także ojcem 24-letniego Brooklyna, 21-letniego Romea i 18-letniego Cruza, był zmuszony bronić swojej podobnego pocałunku swojej córki. Twierdził, że on i jego żona Victoria "zawsze będą bardzo przywiązani" do wszystkich swoich dzieci. Gwiazda futbolu była wówczas w trakcie podróży do Bangkoku. Jednak w odpowiedzi na lawinę krytyki Beckham zrobił transmisję live na Facebooku, gdzie zachęcał wszystkie swoje dzieci do tego typu pocałunków, a odmówił mu jedynie najstarszy syn.

Całuję w usta wszystkie moje dzieci. Brooklyna może nie... Ale on ma 18 lat, więc może wydawać się to trochę dziwne, ale jestem bardzo przywiązany do dzieci. Tak zostałem wychowany i wraz z Victorią tak postępuję z naszymi dziećmi - mówił wówczas, jak podał "Daily Mail".

Były kapitan reprezentacji Anglii kontynuował: "Chcemy okazywać naszym dzieciom miłość, chronimy je, opiekujemy się nimi i wspieramy". Zachwycony swoją ojcowską rolą David dodał: "Posiadanie dzieci to najbardziej wyjątkowa rzecz na świecie". Więcej zdjęć rodziny Beckhamów znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rodzina Beckhamów instagram.com/victoriabeckham