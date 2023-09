Aleksandra Żebrowska od 2009 roku jest żoną jednego z najpopularniejszych polskich aktorów Michała Żebrowskiego. On spełnia się zawodowo, grywając w produkcjach filmowych oraz na deskach teatru, a ona w międzyczasie prowadzi własną markę odzieżową dla młodych mam i udziela się w mediach społecznościowych. To tam możemy oglądać kulisy życia codziennego Żebrowskich w bardzo naturalnym wydaniu. Nie brakuje niepozowanych zdjęć i kadrów przedstawiających niepodkoloryzowaną rzeczywistość. Ostatnio została zaproszona przez męża do teatru. Odwdzięczyła mu się w dość nietypowy sposób.

Michał Żebrowski stroi miny na Instagramie żony

Michał Żebrowski w pełni oddał się światu aktorstwa. Zawodowo spełnia się jako dyrektor Teatru 6. piętro, gdzie przy okazji premiery "Edukując Ritę" zaprosili polskie gwiazdy. Na miejscu pojawili się między innymi Małgorzata Socha, Rafał Trzaskowski, Edyta i Cezary Pazurowie. Aleksandra oczywiście szybko znalazła sposób, aby podziękować za możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu i opublikowała serię zdjęć zza kulis. Uwagę zwracają te z Michałem Żebrowskim w roli główniej. Fotografii z taką miną aktora nie daliby chyba rady uwiecznić nawet paparazzi.

Dziękuję za zaproszenie Teatr 6. Piętro. #EdukującRitę. #markawłasna a właściwie męża - pisała Aleksandra Żebrowska na Instagramie

Obok tego typu zdjęć oczywiście obojętnie nie mogli przejść fani Aleksandry Żebrowskiej. Żartowali, że wyszli dość niewyraźnie. "Na tym zdjęciu coś państwo niewyraźni. Trzeba rutinoscorbin wziąć.". Inni z kolei nawiązali do tego, że influencerka zazwyczaj pokazuje się na Instagramie w domowym wydaniu. "Umyta, uczesana. No no".

Żebrowscy w dopasowanych stylizacjach na ściance

Aleksandra Żebrowska tego wieczora zaprezentowała się w czarnym garniturowym komplecie z krótką marynarką. Do tego dobrała klasyczne sandałki na niskiej szpilce i srebrną biżuterię. Z kolei Michał Żebrowski zaprezentował się w niebieskim komplecie, spod którego wystawała granatowa koszula. Więcej zdjęć z premiery "Edukując Ritę" znajdziesz w naszej galerii na górze strony.