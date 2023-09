Jeden z najbardziej znanych duetów zagranicznego show-biznesu regularnie udziela się charytatywnie. Mowa o Almie i George'u Clooneyach, którzy prowadzą fundację Clooney Foundation for Justice. Podczas uroczystej gali postanowili nagrodzić osoby ponoszące ryzyko w obronie sprawiedliwości. Zaproszeni goście to postacie z pierwszych stron gazet oraz najlepszych filmów. Jesteście ciekawi, jak wyglądali na gali?

Amal i George Clooneyowie podbijają Nowy Jork. Dominowały cekiny

Prawniczka założyła tego wieczoru białą, cekinową suknię od Versace, która ciągnęła się po ziemi. Blask kreacji widać było z dużej odległości. Do tego Amal Clooney dopasowała wiszące kolczyki i białą kopertówkę. Jej mąż również zadał szyku. Aktor przybył do Biblioteki Publicznej w klasycznym, czarnym smokingu. W takiej stylizacji idealnie kontrastował do kreacji żony. Warto wspomnieć, że zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2014 roku i po dziś dzień tworzą zgrany duet. Dzieli ich 17 lat, ale nie widzą w tej różnicy żadnego problemu. "Skupiamy się na rzeczach, które nas łączą, drobnymi sprawami się nie przejmujemy. Patrzę na siebie jako na najszczęśliwszego człowieka na ziemi i potem po prostu doceniam to" - tak aktor mówił przed laty o związku w rozmowie E! News.

Bezbłędna Heidi Klum skradła całe show

Z kolei Heidi Klum jak zwykle popisała się niezwykłym wyczuciem stylu. Gwiazda na ściance zaprezentowała się w pięknie błyszczącej sukni w beżowym, wpadającym w odcienie złota kolorze, którą zdobiły czarne akcenty na dekolcie i dole spódnicy. Całą uwagę skradł krój. W połączeniu z jej nieziemską urodą sprawiała wrażenie prawdziwej syreny wyciągniętej z bajki.

Kate Moss

Cóż to by była za ścianka bez niezwykłej Kate Moss? Tego wieczoru modelka postawiła na dość odważną stylizację, jaką była biała maxi z prześwitującego materiału. Do tego dobrała złotą kopertówkę z czarnymi wykończeniami, ale my patrzymy na buty. Wysokie platformy w połączeniu z ciemnym makijażem idealnie dopełniły look.

Daniel Craig również przyszedł z żoną. Na ściance pojawiła się Anne Hathaway w szachownicy

Daniel Craig nie mógł ominąć wydarzenia znanej pary. Przybył na nie z ukochaną Rachel Weisz. Aktor założył granatowy smoking, a jego żona postawiła na czarną sukienkę do ziemi z charakterystycznym wzorem. Kreację przepełniały szaro-białe plamy. Całość wyglądała bardzo nowocześnie. Co z kolei założyła Anne Hathaway? Aktorka ubrała się w... szachownicę. Jej sukienka w kolorze zielonym miała bardzo nieszablonowe wykończenie. Dzięki zwężeniu w talii mogliśmy zaobserwować zgrabną sylwetkę gwiazdy. Do całości Hathaway dopasowała połyskujące szpilki oraz srebrną torebkę. Po więcej zdjęć wieczorowych stylizacji zagranicznych gwiazd zapraszamy do galerii na górze strony.

