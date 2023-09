Tomasz Komenda stał się postacią medialną za sprawą tego, że w 2004 roku został skazany niesłusznym wyrokiem i odbył karę 25 lat pozbawienia wolności za rzekomy gwałt i zabójstwo na 15-latce. Ostatecznie został uniewinniony w maju 2018 roku i otrzymał łącznie prawie 13 milionów zadośćuczynienia. Ostatnio zrobiło się o nim głośno przez to, że nagle zniknął z mediów, a na światło dzienne wychodziły informacje o tym, jakoby odszedł od rodziny i rzekomo nie płacił alimentów na dzieci. Dodatkowo okazało się, że zachorował na raka i musiał rozpocząć chemioterapię.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciechowska wspomina niebezpieczne sytuacje na planie. Trafiła do więzienia

Jan Holobek nie kontaktu z Tomaszem Komendą

Jan Holoubek jest reżyserem, który na koncie ma produkcje, takie jak "Rojst", "Ojcowie i córki" czy film "25 lat niewinności Tomka Komendy". Kiedy pracował nad produkcją, zwrócił się nawet do samego Komendy. Jak zdradził w rozmowie z weekend.gazeta.pl, dziś jednak już nie mają ze sobą kontaktu. Po cichu liczy, że w końcu uda mu się odnaleźć spokój w życiu.

Tomek Komenda i Remik Korejwo to jedyni prawdziwi bohaterowie moich filmów, których poznałem też w rzeczywistości. Z Remikiem wciąż mam kontakt, jest w moich produkcjach konsultantem w sprawach dotyczących policji. Z Tomkiem kontaktu nie mam. Myślę, że padło o nim sporo krzywdzących opinii, a ja nie wiem, jak naprawdę jest i co się dzieje w jego życiu. Żałuję, że ta historia nie ma szczęśliwego finału. Liczyłem, że po tylu latach udręki rodzina Tomka Komendy wreszcie znajdzie spokój. Życzę im tego z całego serca - mówił Jan Holoubek w rozmowie z weekend.gazeta.pl.

Tomasz Komenda żałuje, że nie odniósł się publicznie do alimentów

Tomasz Komenda otwarcie przyznał, że jego zdaniem alimenty są za wysokie, ze względu na to, że jego majątek to zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie. Jego była narzeczona miała dość tego, że zarzuca się jej pławienie w luksusie za pieniądze Komendy. Ten dziś jednak żałuje, że nie wypowiedział się na ten temat nieco szerzej. "Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle, pod górkę. Niepotrzebnie się zgodziłem na tę wypowiedź do "Super Expressu". Tyle czasu byłem nieaktywny i nie wiem, co mi teraz odbiło. Boję się, że ludzie będą pluli mi pod nogi, bo bardziej wierzą internetowi niż mnie". Zdjęcia Tomasza Komendy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.