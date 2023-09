Była żona Krzysztofa Skiby z zespołu "Big Cyc" postanowiła przedstawić w mediach własną wersję wydarzeń, które doprowadziły do zakończenia jej małżeństwa z muzykiem. Jakiś czas temu Skiba w wywiadzie dla serwisu weekend.gazeta.pl podkreślił, że rozstał się z żoną "bo coś się wypaliło". "Po 34 latach zabezpieczyłem finansowo żonę i dzieciaki. Zostawiłem w Gdańsku cały majątek. Zabrałem tylko samochód" - podkreślił. Jak się okazuje, wersja jego żony, Renaty jest zgoła inna.

Żona Skiby reaguje na relację Renaty Skiby

Skiba miał ją już od dawna zdradzać i związek zakończył się z jego winy. "Bywał u kochanki w Zgierzu, poznał jej rodzinę, pomieszkiwał tam. Towarzyszyła mu w pracy, podczas występów. Oficjalnie pojawiał się z nią wśród naszych wspólnych znajomych np. członków zespołu Big Cyc. Gdy wyprowadzał się z domu, miał już u niej przygotowany swój gabinet, miejsce do pracy, nowy komputer, czyli tak naprawdę drugi dom" - podkreśliła Renata Skiba w rozmowie z serwisem shownews.pl.

Nie trzeba było długo czekać na odzew drugiej strony konfliktu. "Tak traktując męża, nie można dziwić się temu, że znalazł czułość gdzie indziej" - odpowiedziała nowa żona muzyka, Karolina Kempińska w rozmowie z Pudelkiem. Kobieta podkreśliła, że odkąd Renata Skiba dowiedziała się o kochance , miała "zasadzić" się na majątek partnera. "Zależało jej tylko na pozorach i majątku, który Krzyś zgromadził" - dodała Kempińska. Jak się okazuje, to nie koniec tej telenoweli. Renata Skiba postanowiła "wyprać wszystkie brudy". I wytoczyła największe działo. Zdradziła, jak naprawdę wyglądało ich małżeństwo.

Renata Skiba znów zabiera głos. Opowiedziała o małżeństwie z Krzysztofem Skibą

Renata Skiba postanowiła w obszernym wywiadzie wyjawić, jak naprawdę wyglądało jej małżeństwo z muzykiem, Krzysztofem Skibą. Kobieta nie chciała poruszać tego tematu w mediach, ale stwierdziła, że musi sprostować nieprawdziwą narrację i przedstawić wydarzenia ze swojej perspektywy. "Nie zamierzałam mówić o moim prywatnym życiu i długo się przed tym wstrzymywałam. Rodzina i przyjaciele przekonali mnie, że w przestrzeni publicznej pojawiło się zbyt wiele nieprawdziwych informacji, które po prostu w tym jedynym wywiadzie powinnam sprostować. Zabierając głos, chcę też wyrazić sprzeciw wobec hipokryzji, braku lojalności i zasad moralnych" - zapowiedziała w rozmowie z serwisem shownews.pl.

W wywiadzie podkreśliła, że nie zamierza też wdawać się w dyskusję z nową partnerką Skiby. "Nie będę też odnosiła się publicznie do kłamstw w szkalującej mnie wypowiedzi obecnej żony Krzysztofa. Prostowaniem oszczerstw zajmują się odpowiednie instytucje" - podkreśliła. Kobieta opowiedziała o podziale ról w ich domu. Jak twierdzi, to ona wypełniała wszystkie podstawowe obowiązki, kiedy muzyk skupiał się na koncertowaniu. "Poświęciłam się dla rodziny całkowicie po to, aby on mógł rozwijać swoją karierę. Kiedyś nigdy nie miałam czasu dla siebie. (...) Przez 35 lat naszego małżeństwa nie wykonał żadnego przelewu bankowego, nie był na żadnej wywiadówce, nigdy nie wymienił żarówki, a kosiarka była rekwizytem do zdjęć. Oboje akceptowaliśmy ten podział ról i nigdy nie dochodziło do konfliktów na tym tle. Jednak w konsekwencji nasze dzieci wychowały się bez ojca, brakowało go w sytuacjach, gdy był nam potrzebny" - powiedziała w wywiadzie z shownews.pl.

Renata Skiba wspomniała też o ekscesach jej byłego męża. "Bycie z człowiekiem, który nie uznaje żadnych granic i ulega wszelkim pokusom, nie jest łatwe. To ja zawsze go wspierałam i wybaczałam. Wybaczałam niedotrzymywane obietnice, nadużywanie alkoholu, wybryki" - podkreśliła. Kobieta w wywiadzie podzieliła się też osobistą historią z czasów pandemii, kiedy muzyk zachorował i przeszedł poważną operację. Podkreśliła, że w trudnych chwilach mógł liczyć na jej oddanie i wsparcie. Jak się okazało, już wtedy była zdradzana.

Wymagał opieki. Wtedy rodzina, jak zawsze, była przy nim (...) Kupowałam i podawałam mu leki, robiłam zastrzyki, zmieniałam opatrunki, woziłam do lekarzy. We współpracy z dietetyczką ustaliłam mu dietę i realizowałam ją (...) Jak się później okazało, podczas rekonwalescencji intensywnie korespondował z kochanką - wyjawilła Renata Skiba w rozmowie z shownews.pl.

Żona Skiby komentuje wywiad jego byłej partnerki. "Mnie jeszcze nie było na świecie"

Serwis Pudelek.pl skontaktował się z aktualną żoną Krzysztofa Skiby z prośbą o komentarz dotyczący wywiadu z Renatą Skibą z portalem shownews.pl, który właśnie ujrzał światło dzienne. Jak się do tego odniosła? "Nie ma co do tego się odnosić. To jest wywiad na temat rzeczy z początku małżeństwa, gdzie mnie jeszcze nie było na świecie. Do tamtego się chciałam odnieść, bo kłamała perfidnie na nasz temat. Dużo małżeństw tak działa, że mężczyzna przynosi pieniądze, a żona zajmuje się domem, więc co tu dużo powiedzieć? To mnie już zaczyna bawić. Zobaczymy, co wymyśli w trzeciej części wywiadu" - podkreśliła Karolina Skiba.